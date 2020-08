Golzower Fahrlehrer: "Ich habe den besten Job der Welt."

Golzow

Pauline Siegel aus Krahne wird in wenigen Tagen 15. Dann darf sie Mopeds bis zu einem Hubraum von 50 ccm fahren. Mit der Fahrschule hat sie schon begonnen. Geht alles glatt, kann Marco Tabbert der Schülerin bald zum AM-Führerschein gratulieren. Für den Inhaber der Fahrschule Hatzius wieder ein Grund zu sagen: „Ich habe den besten Job der Welt. Man teilt Freud und Leid mit seinen Schülern. Denn am Ende steht die Fahrerlaubnis. Für viele ein großes Ding im Leben“, schwärmt der Golzower.

Wer besteht, ist glücklich

Tabbert weiß, wovon er spricht. Ihm gehört die vor genau 30 Jahren von seinen Großeltern Wolfgang(83) und Rosemarie (86) Hatzius gegründete Fahrschule, die in ihrer Firmengeschichte mehrere tausend Menschen erfolgreich zur Auto- oder Zweiradprüfung gebracht hat. „Die Leute müssen büffeln und üben. Manche geben ihr Erspartes für den Führerschein aus. Ganz klar, dass eine bestandene Prüfung glücklich macht. Und wer durchfällt, den richten wir auf“, berichtet Tabbert, der sechs angestellte Fahrlehrer beschäftigt.

Anzeige

Marco Tabbert mit den Gründern der Fahrschule, den Großeltern Wolfgang und Rosemarie Hatzius. Quelle: privat

Weitere MAZ+ Artikel

Nach einer coronabedingten Zwangspause rollen seit Mitte Mai die rot lackierten Fahrschulwagen wieder. Doch einiges hat sich geändert. In der praktischen Ausbildung müssen Fahrschüler und Fahrlehrer einen Mund-Nase-Schutz tragen. In der Theorie wurde die Zahl der Kursteilnehmer abgesenkt, um die Abstände in den Schulungsräumen einhalten zu können. Folglich hat sich die Zahl der Theoriekurse an den Fahrschulstandorten Golzow, Lehnin, Groß Kreutz, Brandenburg und Bad Belzig deutlich erhöht. Trotz der Pandemie ist vor allem bei der jungen Generation der Wunsch nach einer Fahrerlaubnis ungebrochen.

Chance genutzt

Dass war schon 1990 so, als Wolfgang Hatzius den Sprung aus der LPG in die Selbstständigkeit wagte. Der diplomierte Landwirt und Pädagoge war für die Lehrlingsausbildung in Golzow zuständig. Dazu gehörte die Vorbereitung auf die Fahrschulprüfung, die über viele Jahrgänge untrennbar mit dem Namen Hatzius verbunden ist. Mit der Wende nutzte der Golzower die Chance – und fing klein an. Noch vor der Wiedervereinigung besorgte er sich in Westberlin einen Kredit für den ersten Fahrschulwagen. Ein roter VW Golf II.

Zum 30-jährigen Bestehen der Fahrschule Hatzius wurde zu einem öffentlichen Fahrsicherheitstraining nach Linthe eingeladen. Quelle: privat

Kaum hatte Hatzius seinen ersten Kurs in einem Bungalow angekündigt, wollten auf einen Schlag 80 Leute den Führerschein machen. Ehefrau Rosemarie wurde zur guten Seele des Geschäfts, die sich um die vielen Anmeldungen und den Papierkram kümmerte. Es war die goldene Zeit der Fahrschulen, von denen in und um Brandenburg in 30 Jahren viele gekommen und auch wieder gegangen sind. Für Wolfgang Hatzius erwies sich sein Enkel Marco als Glücksfall. Der gelernte Elektriker schaute dem Großvater über die Schulter und begann 2000 seine Ausbildung zum Fahrlehrer.

Fahrschulautos in Hatzius-Rot

2004 übernahm Marco Tabbert die Inhaberschaft, doch Firmengründer Wolfgang Hatzius bildete noch mit 78 Jahren Fahrschüler aus. Nach und nach kamen die Außenstandorte hinzu. 2008 wurde in der Brandenburger Straße in Golzow der zentrale Firmensitz neu errichtet. „Wir haben in 30 Jahren immer wieder Herausforderungen gemeistert. Das wird auch in Zukunft so sein“, ist Tabbert überzeugt, der neben seinem Job als Fahrschullehrer auch als Trainer für den Deutschen Verkehrssicherheitsrat tätig ist. So gibt es seit diesem Jahr Kurse für Fahrschüler mit Behinderungen. Ab 2021 will der Gesetzgeber der Ausbildung am Automatikgetriebe mehr Gewicht verleihen. Der Vormarsch der Elektromobilität lässt grüßen. Was bleibt, ist die Farbe Hatzius-Rot, egal welcher Motor einmal in den Fahrschulautos steckt.

Von Frank Bürstenbinder