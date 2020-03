Verein verliert Pachtvertrag für Sportplatz

Golzow

In Golzow gibt es Wirbel um die Entscheidung der Gemeinde, den Sportplatz künftig selbst zu betreiben. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung den Pachtvertrag mit dem Sportgemeinschaft Turbine Golzow nicht verlängert. Der Verein hatte den Platz seit 15 Jahren unter seiner Regie und dafür mit der Kommune, die Eigentümer des Platzes ist, einen Pachtvertrag geschlossen. Damit ist es jetzt vorbei. Hintergrund dafür ist der Fakt, dass der Schulsport auf den Sportplatz wechselt. Das Sportgelände an der Grundschule hatte die Dekra bekanntlich wegen Mängeln gesperrt.

Kaputte Toiletten und Umkleideräume, die sich seit 30 Jahren nicht verändert zu haben scheinen, so sieht es im Golzower Sportheim aus. Dorthin wechselt nun der Schulsport der Grundschule.

Über diese Entwicklung enttäuscht zeigt sich der Gunnar Ferchland, Vorsitzender des SG Turbine Golzow. Er fordert eine bessere Kommunikation mit der Gemeinde.

Nutzung kostet nun Geld

Mit dem Verein soll nun eine kostenpflichtige Nutzungsvereinbarung geschlossen werden. Das teilt Karoline Grübe-Baier mit, im Amt Brück zuständig für Öffentlichkeitsarbeit. Bürgermeister Ralf Werner begründete gegenüber der MAZ diesen Schritt mit dem Novum, dass künftig der Schulsport auf dem Platz stattfinden wird. Dafür müsse die Gemeinde die Verantwortung tragen, sagte Werner. Zudem seien Investitionen auf dem 22.438 Quadratmeter großen Gelände nötig, die den Verein überfordern würden. Der Pachtvertrag hätte einen Zuschuss in Höhe von 6000 Euro vorgesehen durch die Gemeinde an den Verein für die Instandhaltung des Geländes.

Tatsächlich gibt es ganz offensichtlich enormen Sanierungsbedarf. Nicht alle Herrentoiletten sind intakt, die Treppe zum Sanitär- und Umkleidetrakt wirkt marode, die Umkleideräume selbst sind zwar sauber und ordentlich, atmen aber den Charme der DDR-Zeit. Die Verkleidung eines Rohres unter den Bänken ist nicht mehr vollständig vorhanden. Die Duschen hat der Verein neu fliesen lassen. Doch das gesamte Gebäude wirkt renovierungsbedürftig.

Aschenbahn wird erneuert

Die Aschenbahn soll nun noch in diesem Monat mit einer neuen Deckschicht versehen werden, die Weitsprunganlage ist bereits instand gesetzt.

Der Verein hätte den Sportplatz gerne in seiner Verantwortung behalten, doch Ferchland ist auch ein wenig die Erleichterung anzumerken. „Es ist sehr schwierig, wir haben ja schon vor ein paar Jahren daran gedacht, wenn der Pachtvertrag irgendwann ausläuft, dass wir es so mit dem Betrieb nicht mehr weitermachen sollten“, sagt Ferchland, der sich selbst intensiv um den Platz gekümmert hat. „Es wäre schön, wenn hier jemand alles übernimmt, hatten wir uns überlegt.“ Die 6000 Euro hätten für einen Platzwart gereicht auf 450 Euro Basis. „Doch die Kosten für Bewässerung und Strom würden aber noch bleiben.“

Verein zahlt für Turnhalle

Der Verein habe daher bei den Verhandlungen um einen neuen Pachtvertrag noch versucht, „etwas mehr Geld als die 6000 Euro Zuschuss rauszuschlagen“. Denn es sei auch unklar, wie lange die kleine Gastwirtschaft noch bestehe, die 3600 Euro Pacht im Jahr bisher an den Verein gezahlt hat. So hätte Ferchland gerne als Zuschuss knapp 10.000 Euro gehabt, „damit wir in Ruhe hier unseren Sport aufziehen können“. Eine Einigung kam diesbezüglich nicht zustande.

Nun befürchtet Ferchland, dass der Verein finanziell überfordert ist, für die Nutzung des Sportplatzes viel Geld hinzublättern. „Die Nutzung der Turnhalle kostet uns schon 2000 Euro im Jahr. Wenn wir hier auf dem Sportplatz auch noch Geld bezahlen müssen, müssen wir unsere Beiträge in die Höhe treiben, die vielleicht nicht mehr sozialverträglich sind“.

Areal ist ein Kleidod

Derzeit zahlen die Kinder unter 50 Euro im Jahr, die Kegler rund 70 Euro und die Volleyballer 55 Euro im Jahr. Es gibt 140 Mitglieder, allein 80 davon sind Kinder. Zum Verein gehören auch Reiter und die Fußballer.

Das Sportgelände wirkt wie ein Kleinod. Entstanden laut Ferchland etwa in den 50-er Jahren, ist der Platz von hohen Bäumen, darunter vielen Eichen umsäumt, die zwar Schatten spenden, aber auch Eicheln abwerfen auf die Laufbahn. Es gehört eine Kegelbahn dazu, nebenan liegt der Reitplatz.

„Wir haben uns im Vorfeld verständigt, dass der Sportplatz für den Verein, die Gemeinde und den Schulsport ein gemeinsamer Anlaufpunkt wird samt einem sanierten Sportlerheim. So war der Plan, schöner wäre es natürlich, wenn der Verein es in der eigenen Hand gehabt hätte“, sagt Ferchland.

Ferchland hängt an dem Platz: „Ich habe hier angefangen, da war ich 22. Seit 32 Jahren kümmere ich mich um den Fußball und die Platzpflege hier.“ Wie es nun weitergeht, wird von den künftigen Gesprächen abhängen.

Von Marion von Imhoff