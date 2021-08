Borkheide

Die Eindecker Libelle von Hans Grade ist in Borkheide gelandet. Zumindest mit einem sieben ein halb Tonnen schweren Lastwagen. Der Hans-Grade-Verein hat sich auf den Weg Richtung Schmallenberg im Sauerland (Nordrhein-Westfalen) gemacht und den Nachbau des Flugapparates von Hans Grade im Maßstab 1:1 von einem dortigen Flugsportverein abgeholt, der das Grade-Flugzeug aufgrund von Platzmangel für einen symbolischen Ein-Euro verkauft hat, berichtet Burckhard Ballin, Vereinsvorsitzender des Grade-Vereins in Borkheide.

Eindecker-Libelle von Hans Grade 14.08.1909 zog Hans Grade mit seiner Werkstatt nach Bork – dem heutigen Borkheide. Seinen ersten Flug mit seinem Eindecker unternahm der Flugpionier nur acht Tage nach seinem Umzug. Mit der „Libelle“ gewann Hans Grade am 30.09.1909 den „Lanz-Preis der Lüfte“ in Johannisthal. Am 09.04.1911 führte Grade seinen ersten Überlandflug durch. Nur einen Tag später erhielt er einen Höhenrekord von 1450 Meter.

„Die Hans Grade Gesellschaft hat dem Verein eine Spende in Höhe von 500 Euro für die Grade-Libelle gegeben“, sagt Kathrein Kühn, Vize-Vorsitzende. Vorsichtig verstaut und gut vor der Öffentlichkeit versteckt ist die Libelle nun in einem blauen Container, den der Verein eigens für das Hans-Grade-Flugzeug gekauft hat. „Den Container haben wir kaufen können, da wir jedes Jahr für die nächsten zehn Jahre aus einer Stiftung 5000 Euro erhalten.“

Denn neben der Grade-Libelle ereilte dem Borkheider Verein letztes Jahr die überraschende Nachricht einer Erbschaft von einer Großnichte Hans-Grades aus dem Freistaat Bayern in Höhe von 50.000 Euro. „Eine Nachfahrin des Flugzeugpioniers wollte der Borkheider Hans-Grade-Stiftung ein Grundstück, ein Wohnhaus in Benningen am Neckar sowie eine Eigentumswohnung in Ludwigsburg vererben“, berichtet Burckhard Ballin.

Stiftungssumme in Höhe von 50.000 Euro

Die zwei Immobilien mussten durch die Angehörigen der Erblasserin verkauft werden, um angefallene Kosten für Unterbringung und ärztliche Betreuung der Erblasserin in einem Pflegeheim stemmen zu können, berichtet der Borkheider weiter. Übrig geblieben ist eine Stiftungssumme in Höhe von 50.000 Euro. Darüber hinaus freut sich der Grade-Verein über zwei Fluggasttreppen vom Flughafen Tegel.

Geplant sei, die noch sichtbaren Schriftzüge auf den Treppen des auf dem Flughafen Berlin-Brandenburg tätigen Unternehmens GlobeGround zu überdecken. „Ein Vorschlag ist, die Seitenteile der Treppenanlagen in den Interflug-Farben neu lackieren und mit dem Interflug-Schriftzug versehen zu lassen“, erklärt Burckhard Ballin.

75. Todestag von Hans Grade

Präsentiert soll die Eindecker-Libelle einen Tag nach dem 75. Todestag von Hans Grade auf dem Borkheider Marktplatz. „Vorausgesetzt es schüttet nicht in Strömen“, so der Vorsitzende. Zu Ehren des Flugpioniers soll am 23. Oktober in der Zeit von 14 bis 17 Uhr neben der Eindecker-Libelle wird auch die Renn-Version eines Grade-Autos von Rudi Lapoehn auf dem Borkheider Marktplatz zu sehen sein, verrät Kathrein Kühn weiter.

Anwesend wird unter anderem Professor Michael Grade sein, Großneffe des bekannten Flugpioniers, der Borkheide schon mehrfach besucht hat. Auch eine Großnichte Hans Grades kommt eigens aus Augsburg in die beschauliche brandenburgische Gemeinde.

„Und eine weitere Großnichte aus Regenburg, die unserem Verein sehr verbunden ist, wird kommen“, freut sich der Hans Grade Verein. „Es wird ein kleines Familientreffen, da sich der Großneffe und die Großnichten durch uns eigentlich wieder zusammengefunden haben“, berichtet Kathrein Kühn.

Von Johanna Uminski