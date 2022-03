Borkheide

Am Dienstagabend waren etwa 70 Feuerwehrleute in der Neuendorfer Straße in Borkheide im Einsatz. Kurz vor halb sieben wurden die Kameraden aus Borkheide, Borkwalde, Neuendorf, Brück, Deutsch Bork und Fichtenwalde zu einem Großbrand eines Hauses gerufen. Meterhohe Flammen und Rauch stieg aus dem Bungalow beim Eintreffen der Feuerwehrleute.

„Da ein Tiefbrunnen vor Ort ausgefallen war, mussten wir mit einem Pendelverkehr das Löschwasser aus einem Tiefbrunnen im Gewerbegebiet zum Einsatzort fahren“, erklärt Sascha Hohenstein, Ortswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Borkheide. Der Einsatz fand unter schwerem Atemschutz statt, da die Feuerwehr den Großbrand des Hauses nicht nur über eine Drehleiter von außen löschte, sondern auch mit drei C-Rohren im Haus die Flammen bekämpfte.

Verletzt wurde niemand, da sich der Hausbesitzer rechtzeitig aus dem brennenden Gebäude retten konnte. Vor Eintreffen der Einsatzkräfte soll der Besitzer des Hauses noch selbst versucht haben, zu löschen und einige Sache aus dem Haus zu retten.

Zur Galerie Am Dienstagabend haben etwa 70 Feuerwehrleute gegen den Großbrand eines Hauses in der Neuendorfer Straße gekämpft. Der Löscheinsatz ging bis spät in die Nacht.

Nicht nur der Zugang zum Haus gestaltete sich schwierig, berichtet der Ortswehrführer weiter. „Im Haus hat es zwischendurch geknallt, weil sich im Hauskomplex mit Garage auch Propanflaschen und Benzinkanister befanden.“ In einer Voliere befand sich noch ein Vogel, berichtet Sascha Hohenstein. „Aus dem Ort rief ich einen Experten an, der den Vogel zunächst in seine Obhut nahm.“

Gelöscht wurde auch über eine Drehleiter mit Schaum, um die letzten Glutnester zu löschen. Da die Feuerwehrleute nur eine gewisse Zeit mit den Atemschutzgeräten arbeiten können, haben sich die Trupps der Kameraden beim Löscheinsatz abgewechselt. Der Einsatz der Feuerwehrleute endete um 24 Uhr. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat mit den Ermittlungen vor Ort angefangen.

Von Johanna Uminski