Brück

Seit Jahren geht das nun schon so. Es ist ein übles Katz-und-Maus-Spiel. Immer wieder Kippen rücksichtslose Zeitgenossen Berge von Müll und Schutt im privaten Wald von Ute und Wolfgang Reinhardt und ihrer Familie ab. „Und immer wieder räumen wir das alles wieder weg“, berichtet Ute Reinhardt gegenüber der MAZ.

So auch aktuell. Eine große Ladung Bauschutt mit Rigips-Platten und weiteren Resten von Abrissarbeiten sind am Wegensrand unweit der Landesstraße 85 bei Brück abgekippt. Direkt daneben liegen alte Schläuche sowie Reifen von Fahrrädern und Motorrädern. Damit nicht genug der Umweltverschmutzung: Auch Grünabfälle und zwei Stapel mit sechs Autoreifen verschandeln den Wald.

Unschöne Entdeckung bei der Radtour

„Oft ist in den zurückliegenden Jahren auch Sondermüll dabei gewesen“, erzählt Ute Reinhardt am Freitag gegenüber der MAZ. „Eigentlich sollte unser Radausflug zu unserem Privatwald der Begutachtung der vor mehr als 20 Jahren gepflanzten Eichen gelten, die wir mit fleißiger Hilfe der Familie in den Waldbestand eingebracht haben, um den Kiefernwald ein wenig zu durchmischen“, erzählt die Brückerin. Dabei gab es dann jedoch wieder einmal die unschöne Entdeckung der Müllberge links und rechts neben dem Waldweg, der durch den Bestand führt.

Bürger aus Umgebung im Verdacht

Die Reinhardts haben Bürger aus der näheren Umgebung zwischen Brück und Freienthal im Verdacht, die immer wieder für die Verunreinigung sorgen. „Augenscheinlich stammt der Müll nicht von Leuten aus der ferneren Umgebung oder durchreisenden Handwerkern“, so Reinhardt: „Der Abfall kann schon einheimischen Bewohnern zugeschrieben werden.“

Die Waldbesitzer ärgern sich besonders darüber, weil sie viel Mühe, Geld und Ausdauer investieren, um ihren Forst einem Waldaumbau hin zu einem stabilen Mischwald zu unterziehen, „so wie es von den Bürgern, Umweltvereinen und Politikern gefordert wird“, erzählt Ute Reinhardt. „Von der Bodenvorbereitung über das Bestellen der Pflanzen, die Pflanzaktion selbst bis hin zur Pflege der kleinen Pflänzchen und dem Schutz vor Wildverbiss vergingen Jahre, bis sich sie jungen Bäumchen endlich so entwickelten, dass man sagen konnte, das wird was“, berichtet die Waldbesitzerin.

Mit der Hand die Bäumchen gepflegt

Um den Einsatz von Herbiziden zu vermeiden, habe sie anfangs tagelang jede kleine Pflanze mit der Ackuschere vom Gras befreit. „Der Wasser- und Nährstoffmangel durch die Unkräuter hätten die Eichen nicht überleben lassen“, erklärt Ute Reinhardt, die auch beruflich in der Forstverwaltung tätig ist.

„Umso unverständlicher finden wir das Verhalten von Leuten, die diese Bemühungen mit Füßen treten und ihren Müll, den man zum größten Teil als Sondermüll einordnen kann, mal schnell runter von der Straße in den Wald fahren und abkippen, um sich Kosten zu ersparen“, erklärt Ute Reinhardt.

Ihr Wald befindet sich neben der Landesstraße 85 von Freienthal nach Brück-Hackenhausen auf der rechten Seite noch vor der Einfahrt zur Kläranlage des Brücker Abwasserentsorgungsverbandes „Planetal“.

Autowrack beschäftigt Behörden

Erst kürzlich hatte dort direkt in der Nachbarschaft ein anderes Umweltdelikt für Aufsehen gesorgt. Ein Autowrack beschäftigte dort mehrere Wochen lang Behörden, ohne dass es aus dem ebenfalls privaten Wald verschwand. Schließlich sorgte eine Privatperson für die Entsorgung.

Unter anderem Waldbesitzer Andreas Adel entdeckte kürzlich in seinem Wald bei Vehlen illegal abgeladenen Säcke mit alten Asbestplatten. Quelle: Frank Bürstenbinder

In viel größerem Umfang hatten an verschieden Orten des Landkreises zudem die dubiosen Aktivitäten einer offenbar organisierten Bande für Empörung gesorgt. Sie legte ganze Pakete mit gefährlichen Asbestplatten in diversen Wäldern auch im Fläming ab.

Zusatzkosten für die Allgemeinheit

Das verursacht hohe Zusatzkosten zur Müllentsorgung auch für die Allgemeinheit. Denn zuweilen auch Forstbehörden und der Abfallbetrieb APM des Landkreises entsorgen die illegale Fracht dann vorschriftsmäßig. „Vielleicht erkennt derjenige seinen Müll wieder und holt ihn so unauffällig, wie er ihn hingebracht hat, wieder ab? Dafür würden wir uns bedanken“, schreiben Wolfgang und Ute Reinhardt an die MAZ.

Von Thomas Wachs