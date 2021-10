Große Verwirrung nach Corona-Häufung im kleinen Dorf Freienthal     

Freienthal

Die Verwirrung ist groß im kleinen Dörfchen Freienthal. Zumindest sorgt sich Einwohner Dieter Brauer über eine aktuell starke Häufung von Corona-Fällen in dem Gemeindeteil der Gemeinde Planebruch im Amt Brück.

Nach seinen Informationen soll es aktuell unter den – nach Angaben der Amtsverwaltung 205 Einwohnern – aktuell 18 Personen geben, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Was den Rentner empört und verwundert ist, „dass niemand über diese dramatische Häufung informiert“.

Behörden nicht alarmiert

Weder die Amtsverwaltung Brück noch das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark seien „über den Massenausbruch informiert“. Das hätten Nachfragen des 63-Jährigen bei den beiden Behörden ergeben.

Im Dorfgemeinschaftshaus Freienthal fand eine Kaffeetafel von Senioren statt, die 18 Corona-Fälle zur Folge hat. Quelle: Archiv/Andreas Koska

„Wenn sich 18 geimpfte Menschen in einem kleinen Ort wie Freienthal mit Corona anstecken und medial nicht darüber berichtet wird, so ist das unverantwortlich und empörend“, sagt der Freienthaler. Er mahnt zur allgemeinen Vorsicht und dazu, „trotz erfolgter Impfung die Hygieneregeln weiter ernst zu nehmen“.

Nur durch Zufall erfahren

Nur durch nachbarschaftliche Kontakte und Gespräche sei ihm „zu Ohren gekommen, dass sich während eines privaten Kaffee- und Kuchennachmittags im Gemeindehaus 18 Personen mit Corona angesteckt haben“, schildert Brauer gegenüber der MAZ. Bis auf eine Person sollen alle anwesenden Senioren doppelt geimpft gewesen sein zur Corona-Vorsorge. Alle Betroffenen seien derzeit in Quarantäne.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Das alles habe ich nur erfahren, weil Nachbarn, die ich erreichen wollte, nicht die Tür geöffnet haben“, erzählt der Rentner. „Meine Recherche hat ergeben, dass es öffentlich keinerlei Informationen darüber gibt. Selbst das zuständige Bürgeramt in Brück weiß von nichts“, sagt Dieter Brauer. Das Gesundheitsamt bat er um eine Stellungnahme.

Keine Anhaltspunkte für Massenausbruch

Gegenüber der MAZ erklärt die Behörde, dass es durchaus weiterhin täglich eine Erfassung und Veröffentlichung der Corona-Zahlen gebe für jede Kommune. Doch habe es bisher keine Anhaltspunkte für einen Massenausbruch gegeben für Freienthal.

Auch die MAZ berichtet regelmäßig über die Entwicklung der Corona-Zahlen und die Situation im Landkreis. Am Freitag stieg die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam-Mittelmark auf 77,10 gegenüber dem Vortag mit einem Wert von 65,2. Gemeldet wurden 37 Corona-Neuinfektionen aus dem Kreis.

Andere Regeln bei Veranstaltungen

Da die Infektionen in Freienthal aber nicht aus einer öffentlichen Veranstaltung heraus oder aus einem Gasthaus mit entsprechenden Auflagen zur Erfassung von Gästen erfolgt seien, „gibt es keine in den Hochzeiten der Corona-Pandemie früher noch übliche, umfassende Kontaktnachverfolgung“, sagt Kai-Uwe Schwinzert, ein Sprecher der Kreisverwaltung, auf Nachfrage der MAZ.

Karen Brinkmann ist Amtsärztin in Potsdam-Mittelmark und Chefin des Gesundheitsamtes. Quelle: René Gaffron

„Die Regeln dafür sind inzwischen gelockert und das Personal zurückgefahren“, sagt der Sprecher nach Rücksprache mit Amtsärztin Karen Brinkmann als Chefin des Gesundheitsamtes.

In den vom Landkreis täglich auf der Internetseite der Verwaltung veröffentlichten Statistiken zu den aktuellen Corona-Zahlen der jeweiligen Kommunen seien die Fälle auch für das Amt Brück ausgewiesen. „Wir hatten am 13.Oktober fünf neue Fälle gemeldet, am 14. waren es sechs und beispielsweise am 20. Oktober auch vier neue Fälle“, schildert Schwinzert gegenüber der MAZ.

Spitzenwert des Tages

Am 21. Oktober wurden für den Raum Brück sieben neue Infektionen und insgesamt 30 aktuelle Infektionsfälle gemeldet – als Spitzenwerte des Tages im Kreis. „Darin stecken dann sicher auch alle Fälle aus Freienthal, nur halt verteilt über die Tage“, erklärt der Kreissprecher.

„Denn die Leute sind ja vermutlich nicht alle am gleichen Tag zum Arzt und zum Testen gegangen und somit liegen die Ergebnisse ja auch nicht zum gleichen Zeitpunkt vor“, so Schwinzert.

Pflichten auf Bürger abgewälzt

Generell gelte inzwischen auch eine höhere Eigenverantwortung der Bevölkerung. Bei Infektionsfällen gelte die Pflicht, sich unmittelbar selbst in Quarantäne zu begeben, „auch ohne auf einen Anruf des Gesundheitsamtes zu warten“, erklärt Kai-Uwe Schwinzert. Daher sei es gut, wenn sich die betreffenden Personen in Freienthal „so verantwortungsvoll verhalten haben.“

Von Thomas Wachs