Ordentlich mobil bis ins hohe Alter

Linthe

Eine gut 70 Jahre alte Autofahrerin legt einen Spitzenwert hin. „Schneller als viele junge Kraftfahrer absolvierte sie in 0,249 Sekunden den Reaktionstest am Bremssimulator“, erzählt Polizeihauptkommissar Mario Fuchs. Das freilich ist nicht immer so in dem Alter.

Viele Akteure gaben Senioren am Mittwoch im ADAC-Fahrsicherheitszentrum Linthe Tipps zur unfallfreien Teilnahme am Straßenverkehr.

Der Leiter der Präventionsabteilung der Polizeiinspektion Brandenburg ist am Mittwoch gemeinsam mit seiner Kollegin Freya Lindauer-Schulze und vielen Aktionspartnern im Großeinsatz auf dem Gelände des ADAC-Fahrsicherheitszentrums Berlin-Brandenburg.

Schon zwei Stunden vor der geplanten Eröffnung strömen Männer und Frauen zum großen Verkehrssicherheitstag speziell für mobile Senioren nach Linthe. An die 500 Besucher nutzen den Tag über viele kostenlose Angebote auf dem Gelände.

Senioren zählen zu Risikogruppe

„Die Senioren liegen uns als Zielgruppe besonders am Herzen“, sagt Polizist Mario Fuchs. Denn dank oftmals guter Gesundheit bis ins hohe Alter bleiben sie auch im Straßenverkehr heute immer länger aktiv als Kraftfahrer. Das Durchschnittsalter nehme zu. Doch wie besonders junge Fahrer gehören auch Senioren zur Risikogruppe mit steigenden Unfallzahlen.

Beim Aktionstag für Senioren ist Mario Fuchs ist mit seinem Präventionsteam der Polizei dabei. Herbert Valentin aus Reppinichen macht den Reaktionstest. Quelle: Thomas Wachs

„Wir wollen daher dafür werben, dass sich Senioren bewusst werden, dass ihre Fähigkeiten und Sinne mit zunehmendem Altern ganz automatisch schwinden. Darauf sollte man sich einstellen“, sagt der Polizist.

Tests für Hör- und Sehvermögen sowie Beweglichkeit sollten da ab und an für Klarheit sorgen. „Wenn erst ein Unfall die reale Situation deutlich macht, ist es meist schon zu spät“, sagt der Berater von der Polizei.

Herbert Valentin aus Reppinichen stellt sich bewusst und rechtzeitig diesem Thema. Im Berufsleben ist er 27.000 Kilometer jährlich gefahren. „Jetzt als Rentner sind es immer noch gut 15.000 Kilometer“, erzählt der 68-Jährige. Auf dem Dorf gehe vieles eben nur mit Auto. „Besorgungen im Supermarkt oder Arzttermine werden ansonsten zum Problem“, sagt Valentin. Er plant noch einmal ein Sicherheitstraining für Senioren.

Am Tisch nebenan hat die Polizistin gerade dem nächsten Probanden eine „Rauschbrille“ aufgesetzt. „Sie simuliert auch gut die möglichen Beeinträchtigungen der Wahrnehmung durch Medikamente“, sagt Freya Lindauer-Schulze. Auch das sei bei Senioren häufig ein Thema, das zu beachten ist.

Test mit der Rauschbrille

Klaus-Peter Schubert aus Brandenburg an der Havel absolviert den Brillen-Test mit zwei Stärken problemlos. Mit seiner Frau Ursula ist der 79-Jährige angereist, um sich Tipps zu holen für den Straßenverkehr, sagt der begeisterte Autofahrer. „Man sollte seine Möglichkeiten immer mal testen.“

Das kann Juliane Dschurny bestätigen. Die Optikerin aus Bad Belzig gehört zu den Partnern des Aktionstages im Fahrsicherheitszentrum. Auch an ihrem Stand ist der Andrang groß wie überall. Sie testet das Sehvermögen der meist mit dem eigenen Auto angereisten Senioren. „Bei einigen mussten wir heute schon Bedenken haben“, erzählt Dschurny. Sie plädiert dafür, regelmäßig das Sehvermögen testen zu lassen. „Das sollte zur Pflicht gemacht werden für alle Kraftfahrer, besonders im hohen Alter“, so die Optikerin.

Scharf auf den Defibrilator

Insgesamt strömen den Tag über immer wieder neue aktive Senioren zum Aktionstag. So auch Rolf Hübner aus Werder an der Havel. Der 66-Jährige ist besonders dankbar für Tipps zur modernen Ersten Hilfe. Ganz bewusst steuert er auf den Platz zum Beatmungstrainig und vor allem auf den dort mit präsentierten Defibrilator zum Einsatz bei Herzstillstand zu. „Die Geräte gibt es ja immer häufiger in öffentlichen Einrichtungen und Firmen. Daher wollte ich schon länger mal wissen, wie man sie bedient“, erzählt Rolf Hübner. „Es war interessant und eine ganz schön schweißtreibende Angelegenheit“, sagt der Rentner nach den Trainingselementen. Er denke nun darüber nach, mal wieder einen Auffrischungskurs zu absolvieren.

Yuliya Ronis von der Johanniter-Unfallhilfe demonstriert beim Aktionstag für Senioren die moderne Erste Hilfe. Quelle: Thomas Wachs

„Vieles wird heute in der Ersten Hilfe schon wieder ganz anders gelehrt als vor Jahrzehnten im Fahrschulkurs“, sagt Ausbilderin Yuliya Ronis von der Johanniter-Unfallhilfe in Potsdam. Mit Joachim Thom absolviert sie sodann ein Memory-Spiel zum richtigen Verhalten in verschiedenen Situationen der Ersten Hilfe. Der Potsdamer ist zum Sicherheitstag nach Linthe gekommen, „um auch meiner Frau mal ein Training zu ermöglichen“. Selbst hatte der 69-jährige schon Sicherheitstage absolviert, unter anderem mit dem Wohnwagen.

Warteschlangen für Schnuppertraining

„Schade nur, dass man heute viel Zeit verliert hier beim Warten auf ein Schnuppertraining“, sagt Thom. Der Rentner hätte sich dafür ein Anmeldesystem mit festen Startzeiten gewünscht. Sonst ist aber alles toll hier“, sagt der Potsdamer.

Wertvolle Tipps hat auch Margarete Weihert aus Werder an der Havel erhalten. Mit ihrem Kleiwagen trainiert sie gerade die Vollbremsung auf trockener und nasser Piste. Nicht zum ersten Mal. Zwei Trainings hatte die Seniorin bereits gebucht. Jetzt gibt es eine kostenlos Auffrischung. „Herr Schmücker erklärt das prima, ich habe wieder viel gelernt heute hier“, sagt die 76-Jährige. So rät ihr der ADAC-Experte zu einer anderen Sitzposition, damit die volle Kraft in eine Notbremsung gehen kann.

Für Fahrtrainer Hermann Schmücker geht es an dem Tag oft auch darum, „alte Gewohnheiten auszumerzen, die sich in Jahrzehnten Fahrpraxis bei Senioren oft falsch eingeschliffen haben“, erzählt er der MAZ.

Von Thomas Wachs