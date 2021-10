Linthe

Dreiste Diebe haben bei Linthe zugeschlagen. Dort entwendeten sie einen größeren Posten Rohre. Sie waren zum Aufbau einer Bewässerungsanlage an einem Feld vorgesehen und dort gelagert.

Wie die Polizei am Mittwoch der MAZ mitteilte, hatte sich der Diebstahl bereits am Wochenende ereignet nach Freitag, 18 Uhr. Bemerkt wurde der Verlust jedoch erst am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr durch Mitarbeiter einer Firma.

„Wie es den Tätern gelang, das umfangreiche Material abzutransportieren, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei“, teilt Cornelia Hahn, eine Sprecherin der Polizeidirektion West am Mittwoch mit.

Der Schaden ist enorm. Er belaufe sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Von MAZ