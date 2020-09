Grundschüler in Brück drehen Doku über ihre Stadt

Brück

Auf der Suche nach der richtigen Einstellung überlegen und entscheiden die Kinder gemeinsam. Sind der passende Bildausschnitt und das Motiv gefunden, startet die Kamera die Aufnahme.

Zur Galerie Die Sechst-Klässler sind motiviert und glücklich, dass sie am Projekt teilnehmen können. Über das gesamte Schuljahr hindurch arbeiten sie an ihrem Dokumentarfilm. Nun stehen die Dreharbeiten an.

Im Rahmen des internationalen Film-Bildungsprogrammes „cinema en curs – filmen macht schule“ stand für die Schüler der 6. Klasse der Brücker Grundschule eine spannende Woche bevor. Unter professioneller Anleitung durch die Filmemacherin Clara Trischler führten die Mädchen und Jungen samt Kamera, Stativ und Tonangel ihre Filmaufnahmen durch.

Während des gesamten Schuljahres beschäftigen sich die Grundschüler pro Woche an drei Unterrichtseinheiten mit dem Thema Dokumentarfilm, analysieren Filme und machen erste Drehübungen. In dieser Zeit entwickeln die Schüler eigene Film-Ideen, starten ihre Recherchen, erstellen die Konzeption, drehen und schneiden ihren eigenen Film.

„cinema en curs – filmen macht schule“ Das Projekt „cinema en curs - filmen macht schule“ gibt es bereits seit mehr als 15 Jahren. Ins Leben gerufen wurde das Projekt in Spanien. Seit 2016 wird das Projekt in Deutschland angeboten und kann an jeder Schulform umgesetzt werden. „cinema en curs – filmen macht schule“ ist ein internationales Filmbildungsprogramm für Schulen aus verschiedenen Ländern, mit unterschiedlichen soziokulturellen und sprachlichen Lebenswelten. Im Schuljahr 2019/20 beteiligten sich sieben Schulen aus Brandenburg an dem Projekt. Weitere Informationen unter www.filmen-macht-schule.de

Aufgrund der Corona-Beschränkungen sind die Schüler auf die Idee gekommen, keine Person zum Hauptprotagonisten zu wählen, sondern drehen einen Film über die Hauptstraße „Straße des Friedens“ in Brück, erklärt Filmemacherin Clara Trischler den Inhalt der Dokumentation. „Das ist ganz schön, weil die Schüler die Geschichte ihres Dorfes kennenlernen.“

Interviewt wird von den Kindern die Ortschronistin Karin Hanusch, die gemeinsam mit den Schülern in die Brücker Geschichte eintaucht. Karin Hanusch nimmt bereits zum zweiten Mal bei dem Projekt teil. „Die Kinder nehmen was mit, das ist wunderschön. Deshalb wäre ich immer bereit, wieder mitzumachen“, betont Hanusch.

Ein Zirkuselefant im Brücker Stadtgraben

So erfahren die Kinder im Interview, dass sich einst ein Zirkuselefant im Stadtgraben gewaschen hat oder man früher Schlittschuh von Brück bis nach Brandenburg laufen konnte, weil es so sumpfig war, sagt Clara Trischler. „Das sind Dinge, die keiner von uns wusste.“ Die Dreharbeiten seien zwar auch stressig, aber es gebe auch viele „beglückende Momente“, sagt die Regisseurin aus Berlin.

Durchhaltevermögen sowie Teamarbeit sind bei dem langen Projekt wichtig, sagt Alisa Gleitsmann, Kunstlehrerin an der Brücker Grundschule und Betreuerin des Filmprojektes. Die Grundschüler profitieren in vielen Punkten von der Film-Arbeit, so Gleitsmann „Neben Teamarbeit müssen die Schüler Kompromisse schließen lernen, werden in die Arbeit eines Filmemachers eingeführt, planen ihre Arbeit langfristig und machen was anderes als reinen Unterricht.“

Gar nicht so einfach, die Kamera zu führen

Am Ende blicken die Grundschüler auf ein fertiges Produkt, das im letzten Jahr im Filmmuseum Potsdam präsentiert wurde. „Es ist schön, aber auch wirklich harte Arbeit“, resümiert die Pädagogin.

Während der Dreharbeiten schätzt Antonelle Kroke vor allem die Teamarbeit. „Es ist spannend zu sehen, wie es hinter der Kamera abläuft“, sagt die elfjährige Schülerin. „Ich habe gelernt, dass es gar nicht so einfach ist, die Kamera zu führen und dass das viel Zeit in Anspruch nimmt.“ Von der Kameraarbeit ist auch Johanna Keck begeistert. „Ich finde an dem Projekt sehr toll, dass wir andere Menschen kennengelernt haben und zusammen in einer Gruppe arbeiten“, betont die Elfjährige.

Claudia Ziegenfuß, Projektleiterin vom Landesverband Kinder- und Jugendfilm Berlin. Quelle: privat

Auch der elfjährige John Klaus freut sich, dass er beim Filmprojekt dabei ist. „Ich finde es richtig gut, dass jeder mal Ton, Regie oder Kamera machen kann.“ Auf den richtigen Ton muss Klara Felgenträger achten, die die Tonangel ausrichtet. „Ich finde das Projekt gut, weil wir zusammenarbeiten, und zwar nicht immer mit der besten Freundin. Wir sind zufällig zusammengewürfelte Film-Teams“, erklärt die Elfjährige.

Nach dem Lockdown

Wichtig ist Projektleiterin Claudia Ziegenfuß vom Landesverband Kinder- und Jugendfilm Berlin, dass die Kinder die Prozesse hinter dem Projekt verstehen. Nach dem Lockdown im März musste das Projekt inmitten der Vorbereitungen für den Filmdreh gestoppt werden, so Ziegenfuß.

„In diesem Zeitraum bis Ende Juni entstand das kollektive Filmwerk aus etwa zweitausend Einstellungen, die Kinder und Jugendliche aus Brandenburg sowie Katalonien, Galicien, dem Baskenland und Madrid während dieser besonderen Zeit gedreht haben.“

Von Johanna Uminski