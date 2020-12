Gefahr ist im Verzug: Die Stadt Brück muss enorme Zusatzkosten stemmen, um eine marode große Weiche an ihrer Gleisanlage ins Gewerbegebiet zu sanieren. Ansonsten drohen schwere Bahn-Unfälle.

An der Gleisanlage in das Gewerbegebiet Brück-Linthe muss jetzt die große Weiche am Rangierplatz dringend saniert werden. Quelle: Thomas Wachs