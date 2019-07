Brück

Standing Ovations sowie „ Zugabe“- und Jubel-Rufe erfüllten das Festzelt nach knapp drei Stunden Programm. Giuseppe Verdis Oper „ Nabucco“ begeisterte auf der Titanenrennbahn in Brück die Besucher, die den Sängern, Musikern und Schauspielern auf und vor der Bühne mit Rufen und kräftigem Applaus dankten.

Für diese Anerkennung wurden die Zuschauer mit einer Zugabe, dem Chor der Gefangenen, belohnt. Für Gänsehautmomente und die ein oder andere Träne in den Augen der Besucher sorgte Verdis erste Freiheitsoper. „Der Gefangenenchor ist mein Lieblingspart – ich kann das nicht in Worte fassen“, sagt Sigrid Klink und wischt sich nach dem Auftritt des Chores der gefangenen Hebräer die Tränen weg. „ Nabucco“ sei ihre Lieblingsoper, betont die Lintherin. „Ich habe sie schon in Verona gehört.“

Dass die Oper nicht wie geplant Open-Air, sondern aufgrund der Wetterbedingungen im Festzelt stattfand, störe sie nicht, so Klink weiter. „Ich war von der Akustik im Zelt angenehm überrascht.“ Ihr Mann zeigt sich nach der Aufführung ebenfalls zufrieden. „Das war richtig nett, vor allem das Ambiente und die Improvisation der Location“, unterstreicht Manfred Klink, der viele Opern kenne, aber an diesen Abend die für ihn musikalische Premiere von „ Nabucco“ genoss.

Deutschlandweite Tournee

„Ich habe mir vorher im Internet die Handlung durchgelesen“, berichtet der Linther. In einem weiteren Punkt ist sich das Ehepaar einig. „Das Zelt war voll und es wurde sehr gut angenommen. Solche musikalischen Angebote könnte es ruhig öfter geben.“ Man habe in der Umgebung nur zwei, drei Bands und ein paar Discjockeys, betont der Linther. „Dann ist es mit dem Musikangebot auch schon vorbei. Eine Jazz- und Bluesband fehlt hier noch.“

Die Festspieloper Prag, ein Ensemble aus einer Reihe von ausgezeichneten Solisten, Chorsängern und Orchestermusikern aus namhaften Opernhäusern Tschechiens und einiger angrenzender Länder, begeistert seine Besucher Abend für Abend mit seiner deutschlandweiten Tournee. Mit ihren stimmgewaltigen Soli und ausdrucksstarkem Schauspiel überzeugten auf der Bühne der Titanenrennbahn insbesondere Liana Sass als Abigaille, Nikolaj Někrassov als Nabucco sowie Jurij Kruglov als Zaccharias.

Orchester und Chor aus Prag Giuseppe Verdis „ Nabucco“ ist eine Oper in vier Teilen in italienischer Originalsprache, die unter der Leitung von Martin Doubravský vom Orchester der Festspieloper Prag aufgeführt wird. Der Festivalchor Prag wird von Lukáš Kozubík geleitet. Die Regie führt Oldřich Kříž. Der Bühnenentwurf sowie die Kostüme stammen von Olga Kokošková. Die technische Leitung hat Pavel Neufus inne.

Die musikalische Leitung führte an diesem Abend Martin Doubravský, der aus einer bekannten musikalischen Familie stammt. Der Tscheche ist Chefdirigent und musikalischer Leiter der Oper Liberec. Etliche Preise hat das Ensemble unter seiner Leitung bei renommierten internationalen Opernfestivals gewonnen.

Von dem Opernabend zeigt sich auch eine Dame aus Golzow begeistert. „Ich bin keine Opernkennerin, aber wollte das mal machen. Die Musik und die Kostüme finde ich sehr gut“, sagt die MAZ-Leserin.

Ein Ehepaar aus Brandenburg an der Havel hat sich in einem alten Opernführer auf den Abend in der Titanenrennbahn vorbereitet. „Die Vorstellung ist okay. Wir waren überrascht, dass wir in einem Zelt sitzen und sind etwas enttäuscht, weil wir uns auf eine andere Atmosphäre eingestellt haben.“

„ Nabucco“ wurde am 9. März 1842 in Mailand uraufgeführt und brachte dem damals 29-jährigen Komponisten Guiseppe Verdi Ruhm und Reichtum. Innerhalb von vier Monaten nach der Uraufführung folgten 57 Vorstellungen. Auch heute noch begeistert das prachtvolle Bühnenwerk mit seinem dramatischen Spiel um Liebe und Macht seine Besucher.

Von Johanna Uminski