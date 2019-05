Brück

Ein Eheleben voller Arbeit, Hingabe und Musik erlebten Hannelore und Martin Strübing bislang gemeinsam. Sie feiern am Dienstag diamantene Hochzeit. Geheiratet haben die Ur-Brücker vor 60 Jahren – am 21. Mai 1959.

Das Rezept für ihre lange und glückliche Ehe ist ganz einfach: „Durchhaltevermögen“, sagt der 86-jährige Brücker gelassen. Kennengelernt hat sich das Paar auf einer Tanzveranstaltung im Heimatort. Beide konnten von Anfang an nicht die Augen voneinander lassen. Drei Jahre später wurde geheiratet.

Verliebte Blicke zur Bühne

Zur Feier der diamantenen Hochzeit kommen nun nicht nur Familienmitglieder, sondern auch zahlreiche Freunde. Die Jubilare sind stolz auf ihre zwei Töchter, zwei Enkel und vier Urenkel. Ein fünfter kündigt sich an: „Er ist gerade auf dem Weg und soll im Juni zur Welt kommen“, schwärmt die 80-jährige Uroma.

Ehrenplatz für das Hochzeitsfoto von Hannelore und Martin Strübing in Brück. Quelle: Johanna Uminski

Martin Strübing spielte in einer Band Schlagzeug. Bei einer Tanzveranstaltung in der Brücker Gaststätte Hager sah sie ihn zum ersten Mal. „Meine Blicke wanderten immer wieder nach oben auf die Bühne“, berichtet die Jubilarin. Die damals 16-Jährige brachte den Musiker etwas aus dem Takt. „Sie ist mir sofort ins Auge gefallen.“

Aus Liebe den Beruf gewechselt

In der Pause konnten sich beide bereits kurz unterhalten und austauschen. Weit voneinander wohnten das zukünftige Ehepaar nicht: Er in Gömnigk, sie in Brück. „Ich hielt immer Ausschau nach einem grünen Fahrrad, mit dem er nach Brück gefahren ist“, berichtet Hannelore Strübing. Nach einem Konzert trafen sie sich erneut. Für beide war von Anfang klar, dass sie ihr Leben gemeinsam gestalten möchten. Sie arbeitete im Steinmetz-Betrieb ihrer Eltern. Auch ihr zukünftiger Mann machte ihr zu Liebe eine Umschulung und fing ebenfalls in ihrem elterlichen Betrieb als Steinmetz an.

Musiker lehnt Uniform ab

„Ich habe meinen Gesellen und Meister gemacht“, berichtet der Jubilar. Beruflich hätte der gebürtige Gömnigker gerne weiter mit den Trommelstöcken auf dem Schlagzeug gespielt. „Ich wollte Musiker werden. Mir wurde angeboten, im Polizeiorchester in Potsdam zu spielen. Ich habe aber abgelehnt, weil ich die Uniform nicht tragen wollte“, berichtet Martin Strübing.

Er hat in Brück dann 1966 ein Blasorchester gegründet. Dieser Brücker Musikverein existiert heute noch heute. Neben Schlagzeug und Kessel-Pauken spielt Martin Strübing auch Akkordeon. Heute greift er selbst nicht mehr in die Tasten. „Ich höre aber noch immer sehr gerne Musik“, betont der Brücker.

Blasorchester und Chor dabei

Auch seine Frau liebt Musik. Sie singt im Brücker Chor. „Wir treffen uns alle zwei Wochen und treten auch noch auf – neulich waren wir in Grebs für einen Auftritt im Altersheim“, erzählt die Seniorin. Bei so viel Liebe zur Musik ist es natürlich selbstverständlich, dass diese bei der diamantenen Feier nicht fehlen darf. „Das Blasorchester und der Chor treten für uns auf“, berichtet das Jubelpaar voller Vorfreude.

Nur zweimal im Urlaub

Geprägt war das Eheleben vor allem durch die harte Arbeit im Familienbetrieb „Wir waren nur zweimal im Urlaub. 1960 und 1961 im Bad Saarow“, berichten die beiden Brücker. Ansonsten standen für Hannelore und Martin Strübing vor allem ihre Kinder im Mittelpunkt. Jetzt freuen sie sich ganz besonders auf die Feier im Kreise ihrer Liebsten. „Ich wünsche mir, dass wir gesund werden und bleiben“, betont die 80-Jährige. Sie gibt der jungen Generation noch einen wertvollen Tipp für eine lange Ehe mit auf den Weg: „Hauptsache man ist immer glücklich.“

Von Johanna Uminski