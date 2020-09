Planebruch

In einem Wald nahe der Landesstraße 86 zwischen Golzow und Oberjünne ist am Mittwochabend ein Harvester vollständig ausgebrannt. Die Ursache für den Brand der Arbeitsmaschine, die für den Transport von Holz eingesetzt wird, ist noch unklar. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Es wird von einem hohen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro ausgegangen. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache und leitete ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung ein.

Von MAZ