Hausschlachtungen steht in weißen Buchstaben auf dem dunkelgrünen Anhänger, der gerade frisch lackiert wurde. Oben auf dem Kasten sind Utensilien aufgebaut, die früher auf keinem Hof fehlen durften: Schlachtemollen, Beil, Wurstkellen und Kessel.

Mit dem Deutz im Festumzug

Noch bis in die Wendezeit gehörte die Selbstversorgung mit Fleisch und Wurst zum dörflichen Alltag. Daran will Wolfgang Tornow (67), ein gebürtiger Pernitzer, mit dem nicht alltäglichen Gespann erinnern. Sein Deutz-Traktor, Baujahr 1969, dient als Zugmaschine für ein Bild aus dem Landleben, das es so nicht mehr gibt.

Mit alten Utensilien bestückt hat der Golzower Wolfgang Tornow seinen Themenwagen "Hausschlachtung". Quelle: Rüdiger Böhme

Hämmern, malern, dekorieren: Auf Golzower Höfen laufen die Vorbereitungen für den Festumzug am 11. August auf Hochtouren. An diesem Tag erlebt die Gemeinde an der Plane den bunten Höhepunkt der über das ganze Jahr verteilten Veranstaltungen zur 800. Wiederkehr der urkundlichen Ersterwähnung. In zahlreichen Bildern wollen die Teilnehmer, viele davon kostümiert, die Geschichte ihres Heimatdorfs lebendig werden lassen.

Endstation Sportplatz

Der spektakuläre Lindwurm aus Fußvolk, Wagen, Fahrzeugen und Landtechnik setzt sich gegen 12 Uhr in Höhe des Pernitzer Friedhofs in Bewegung und zieht dann am Anger vorbei zum Sportplatz, der zum Dorfjubiläum als Festgelände dient. Natürlich werden alle Bilder moderiert, um auch Außenstehenden einen Einblick in die Entwicklung Golzow zu geben. Dabei spielen Schule und Kinderbetreuung ebenso eine Rolle, wie Landwirtschaft, die Rochows, Sport und Städtebahn.

Das Schlachtebeil stammt noch von Wolfgang Tornows Großvater. Quelle: Rüdiger Böhme

Dass sich Wolfgang Tornow mit seinem Schlachte-Gespann in den Abschnitt zum dörflichen Leben einreiht, ist kein Zufall. „Auch bei uns wurden früher Schweine gehalten, die im Winterhalbjahr unters Messer kamen. Mein Opa war sogar als Hausschlachter unterwegs“, erinnert sich der Golzower. Das ist lange her. Doch ganz ist die Tradition der eigenen Wurstproduktion bei den Tornows nicht vorbei. Zwar gibt es keine Lebendschlachtungen mehr, doch einmal im Jahr werden von der Familie Schweinehälften zu Schlackwurst, Topfwurst und Hackepeter verarbeitet.

Mit Sohn und Ehefrau

Auf Tornows Wagen wird neben Sohn Sven und Ehefrau Ingrid mit Johannes Hecht ein Fleischer Platz nehmen, der bis zum Eintritt in die Rente als Hausschlachter bei den Golzowern ein- und ausging. „Eine tolle Idee“, findet Manfred Andert (80) von den Golzower Heimatfreunden, die sich mit einem eigenen Wagen in den Festumzug einreihen werden.

Wolfgang Tornow auf seinem Themenwagen voller Schlachte-Utensilien. Quelle: Rüdiger Böhme

Andert kann sich noch an Zeiten erinnern, als sich die Golzower zu 90 Prozent mit Grundnahrungsmitteln selbst versorgt haben. Neben Fleisch und Wurst vor allem mit Kartoffeln und Brot. Im Kolonialwarenladen wurde nur das Nötigste gekauft. Auch zu LPG- und Konsum-Zeiten hatte die private Naturalienwirtschaft Hochkonjunktur. „Heute kaufen die Golzower im örtlichen Supermarkt ein. An Bäckern leiden wir keine Not. Und mit Andreas Paul gibt es sogar noch ein echtes Fleischergeschäft im Ort“,

