Borkwalde

Das hätte böse Folgen haben können. Der fahrlässige Umgang mit Holzkohleresten hat in Borkwalde ein Feuer verursacht – mitten in der Waldsiedlung. Es brach am Sonntagnachmittag gegen 15.15 Uhr aus auf einem leerstehende Grundstück an der Birkenstraße.

Einsatzkräfte der Beelitzer Feuerwehr löschten das Feuer, das sich bereits auf etwa 150 Quadratmeter erstreckt hatte. Nach ersten Ermittlungen der Polizei waren im Bereich der Brandstelle Holzkohlereste aufgefunden worden, die teilweise eingegraben waren.

„Eine Gefahr für Personen und Gebäude bestand nicht“, teilt Oliver Bergholz, ein Sprecher der Polizeidirektion, mit. Die Beamten führten eine Spurensuche durch und nahmen eine Strafanzeige, wegen fahrlässiger Brandstiftung auf. Die Höhe des Sachschadens ist zunächst noch unbekannt.

Von Thomas Wachs