Borkheide

Egal, ob Flickflack, Salto, freier Handstand oder Spagat – Helene Plank fallen diese sportlichen Elemente ganz leicht. Vier Mal in der Woche trainiert die siebenjährige Grundschülerin in Potsdam. Bereits seit ihrem dritten Lebensjahr schlägt das Herz der jungen Borkheiderin für das Gerätturnen. In den Winterferien standen an sechs Tagen in der Woche Übungen auf dem Schwebebalken, Stufenbarren und Sprungtisch im SC Potsdam am Luftschiffhafen an.

„Es macht mir einfach Spaß und die Übungen sehen gut aus“, sagt Helene Plank, die ein großes sportliches Ziel vor Augen hat. „Ich möchte gerne zu Olympia.“ Dafür nimmt das Mädchen nicht nur die anstrengenden und langen Trainingszeiten in der Woche in Kauf, sondern auch die Blasen an ihrer Handinnenflächen. „Wir binden uns Schnürsenkel um die Hände und dann tun die Blasen nicht mehr so weh“, verrät die Siebenjährige.

Gerätturnen quasi von der Schwester übernommen

Zum Geräteturnen ist Helene Plank über ihre ältere Schwester Hermine gekommen. „Ich habe ihr immer zugeschaut und weil es so toll aussah, wollte ich es auch mal machen“, sagt das Mädchen. Während ihre ältere Schwester mit der Sportart aufhörte, blieb Helene dabei. „Wir sind sehr stolz, weil sie so konsequent ist und das durchzieht“, sagt Mama Steffi Plank.

Zur Galerie Helene Plank ist sieben Jahre alt und hat vier Mal in der Woche Training. Die Borkheiderin macht Gerätturnen und hat ein großes Ziel: Sie träumt von einer Teilnahme bei Olympia.

Um das wöchentliche Trainingspensum mit der Schule zu vereinbaren, erledigt Helene die Hausaufgaben bereits in der Schule. „Wenn ich es doch nicht schaffe, dann mache ich die Hausaufgaben nach dem Training oder am Wochenende.“

Für das Alter sind die Anforderungen an die jungen Sportler sehr hoch, sagt Steffi Plank. „In diesem Alter geht es auch schon darum, die Norm des Landeskaders zu erreichen. In zwei Jahren könnten sich die Sportler in Helenes Alter für den Bundeskader qualifizieren“, erklärt die Mutter.

Das Training hat sich durch die Corona-Pandemie sehr verändert. Viele Wettkämpfe sind ausgefallen, Training war eine zeitweilig nur über Videos möglich. „Jetzt darf man nur in die Halle, wenn die Kinder getestet oder geimpft sind.“ Dennoch ist die Öffentlichkeit weiterhin ausgeschlossen. „Wir wissen, was sie alles Tolles kann, können aber nicht mehr zuschauen. Das ist im Moment wirklich schade“, betont die vierfache Mutter.

Helene Plank aus Borkheide nutzt das Reiten als Ausgleich

Das harte Training sowie das ausdauernde Engagement haben sich bereits ausgezahlt. Im vergangenen Jahr erreichte Helene Plank beim Dreiländer-Vergleichswettbewerb eine Gold-, Silber und Bronzemedaille. „Andere Wettbewerbe wurden intern ausgetragen. Wir schauen mal, wie es dieses Jahr läuft, denn der Deutsche Turner Bund hat die Pflichtübungen neu aufgestellt, sodass alle die Übungen neu lernen müssen“, erklärt Steffi Plank.

Hat einen großen Traum: Helene Plank aus Borkheide träumt von Olympia. Quelle: privat

In ihrer Freizeit joggt Helene gelegentlich und findet ein Mal in der Woche beim Reiten einen Ausgleich zum anstrengenden Training in Potsdam. Die Zweitklässlerin spielt gerne mit Playmobil und ihre Lieblingsfächer sind Mathe, Kunst und Musik. „Später möchte ich gerne Zahnärztin werden, im Olympia-Komitee arbeiten oder Sportlehrerin sein“, verrät sie.

Für das Geräteturnen braucht Helene Plank viel Kraft

Wenn das Training mal nicht stattfindet, hält sich das Mädchen zu Hause fit, denn in ihrem Zimmer stehen Turnmatten, ein Seil, eine Sprossenwand sowie ein Bodenbalken. „Zu Weihnachten habe ich mir einen großen Bodenbalken gewünscht, der ist aber noch nicht angekommen“, bedauert Helene.

Beeindruckt ist die Mutter von dem technischen Wissen und der körperlichen Fitness der jungen Sportler. „Die Kinder haben viel Kraft und sind unglaublich beweglich. Sie machen viel Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht und üben fleißig die Elemente an den Geräten.“

Die Leistung von Helene Plank ist beeindruckend

Neben einem Überspagat klettern die Gerätturner innerhalb von 14 Sekunden an einem vier Meter langen Seil, an dem sie sich nur mit den Armen hochziehen, mit gegrätschten Beinen. „Es ist unglaublich, was die Kinder leisten und sich trauen. Man braucht neben viel Kraft auch sehr viel Mut dafür“, zeigt sich Steffi Plank beeindruckt.

Für dieses Jahr wünscht sich Helene allerdings nur eins. „Dass Corona weggeht.“

Von Johanna Uminski