Cammer

Wer tutet in diesem Jahr? Diese Frage treibt die Dorfbewohner in Cammer bereits im Herbst um. Freuen sie sich doch bereits dann auf die Herrentuter, die in der Vorweihnachtszeit – genauer gesagt neun Tage vor Heiligabend – durch den Ort ziehen und dem Christkind den Weg auf die Erde weisen.

„ Cammer ist damit...