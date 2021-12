Herrentuter sind wieder in Cammer unterwegs

Cammer

Seit mehr als 20 Jahren hütet Thomas Lauft aus Cammer alte Tuten, mit denen traditionell in den Tagen vor Weihnachten die Ankunft Jesu verkündet wird. Die Instrumente, mit denen schon die Altvorderen der heutigen Cammeraner diesen Brauch pflegten, bewahrt der 58-Jährige in einem großen Pappkarton auf.

Über den Jahreslauf steht derselbe auf einem Schrank im Wohnzimmer. Mit Beginn der Adventszeit wird er jeweils heruntergeholt, werden die Instrumente auf ihren Einsatz vorbereitet - kurz aufpoliert und noch einmal auf ihre Funktionstüchtigkeit hin überprüft.

Alte Tradition wird in Cammer bewahrt

Dieser Tage übernahmen Theresa Frisch, Aurelia Schmidt und Elias Feuerherdt die alten Instrumente, um ab dem 16. Dezember das Jesuskind mit lautem Getute symbolisch zur Erde zu begleiten. Damit verbunden war eine kurze Einweisung in die Tuten und in die Zeremonie.

„Die Himmelsleiter hat neun Stufen. Warum gerade neun, kann ich euch aber auch nicht sagen“, beginnt der 58-Jährige. Er erklärt den jungen Leuten, dass sie als Herrentuter während der bis zum 24. Dezember täglich stattfindenden Rundgänge durch das Dorf an allen Kreuzungspunkten im Ort sowie vor allen Häusern, in denen Kinder leben, innehalten und kräftig in die Tuten pusten müssen.

„Pusten, Luft holen, Pusten, Luft holen, Pusten, Luftholen“, heißt es bei der sich anschließenden Einweisung an den Instrumenten. „Und immer mit voller Lunge“, betont Thomas Lauf - damit die Herrentuter ordentlich zu hören sind.

Herrentuten in Cammer: Thomas Lauft hütet die Tuten. Quelle: Bärbel Kraemer

Auch für den Fall, das Väterchen Frost in den kommenden Tagen auf sich aufmerksam machen wird, hat der 58-Jährige einen Rat für die jungen Leute parat. Er erklärt: „Wenn es richtig kalt ist, können die Tuten nach einiger Zeit einfrieren. Dann müsst ihr eine kleine Pause einlegen und sie aufwärmen“. Der Cammeraner erinnert sich in diesem Zusammenhang noch gut an den eisig kalten Vorweihnachtswinter 2010, als die Herrentuter nicht nur einmal ihre Aufgabe zwecks eingefrorener Tuten unterbrechen mussten.

„Es bleibt nicht aus, dass durch das tuten etwas Spucke in die Tuten gelangt. Dadurch können die darin befindlichen kleinen Metallplättchen zusammenfrieren und es kommt kein Ton mehr heraus“, erläutert Thomas Lauft. Er erinnert sich, dass Bäckermeister Toralf Wernitz damals schnell aus der Not half. Er legte die Tuten kurzerhand in den noch warmen Backofen, so dass sie fix wieder einsatzfähig waren und die Tour fortgesetzt werden konnte.

Probe tuten für den großen Auftritt: Aurelia Schmidt, (v.l.) Theresa Frisch und Elias Feuerherdt. Quelle: Bärbel Kraemer

Theresa Frisch, Aurelia Schmidt und Elias Feuerherdt bleibt natürlich zu wünschen, von derlei Herausforderungen verschont zu bleiben. Für den Fall der Fälle ist es aber gut zu wissen, dass der Backofen des Bäckermeisterns ein Rettungsanker werden könnte.

„Das wäre eigentlich schon alles“, sagt Lauft weiter. Während er dabei ist, die drei jungen Leute zu verabschieden, fällt ihm ein, doch noch einen wichtigen Punkt vergessen zu haben. Den traditionellen Spruch, den die drei Jugendlichen noch auswendig lernen und bei ihrem letzten Rundgang am 31. Dezember – dem zugleich längsten – aufsagen müssen. Denn dann wird an jeder Haustür von Cammer geklingelt und der traditionelle Neujahrsspruch aufgesagt.

Herrentuten in Cammer: Einmal im Jahr kommen die Tuten zum Einsatz. Quelle: Bärbel Kraemer

Heute lautet die Grußformel wie folgt: „Die Glocken verkünden mit hallendem Ton, dass wieder ein Jahr ist verschwunden. So haben wir Jugend von Cammer auch schon, wie üblich uns eingefunden. Vor allem wünsch ich, dass dieses Haus mit reichem Segen erblühe. Und wolle Gott geben zu jedermanns Glück, dass sich bessere der Menschheit Geschick, die täglich sich quälet aufs Neue, und Wünsche der gesamten Christenschar ein glückliches Neues Jahr.“

In Cammer wird das Herrentuten als Tradition gepflegt

Nach vollzogenem Gruß werden die drei Herrentuter von Cammer für ihre Bemühungen von den Hausbesitzern entlohnt. Auch das ist Tradition. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts war der Brauch des Herrentutens in Fläming und Zauche weit verbreitet. In Orten wie Golzow, Nichel oder Ragösen ist er nachweislich belegt.

Ein alter Spruch zum alten Brauch Der Neujahrsspruch zum Herrentuten unterlag im Lauf der Zeit Veränderungen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hießt es in heimischer Mundart noch: „Ik wünsche ju een frehliges Neuetjoahr, Friede, Gesundheit un de ewige Seligkeit. De Schüne vull Kourn un Streu, janzen Heuböne vull Heu, von jedet Perd en Fohlen, von jede Kuh en Kalb, von jede Sau zehn Ferken, Det könnt Ihr Euch mal merken.“ Übertragen ins Hochdeutsche: „Ich wünsche euch ein fröhliches Neues Jahr, Friede, Gesundheit und ewige Seligkeit. Die Scheune voll Korn und Streu, den ganzen Heuboden voll Heu, von jedem Pferd ein Fohlen, von jeder Kuh ein Kalb, von jeder Sau zehn Ferkel. Das könnt ihr euch mal merken.“

Aktiv gepflegt wird er heute nur noch in Cammer. Dem Wandel der Zeit unterlegen war dort zwischenzeitlich auch die Besetzung des Amtes. Waren es anfangs Hirten und späterhin Nachtwächter die tutend durch das Dorf zogen und die Ankunft des Christkindes verkündeten, sind es seit mehreren Jahrzehnten Jugendliche und seit 2013 auch Mädchen. Mit den Worten „Vergesst nicht, im neuen Jahr die Tuten zurück zu bringen“, verabschiedete Thomas Lauft die drei frisch gebackenen Herrentuter in ihr Ehrenamt auf Zeit.

Von Bärbel Kraemer