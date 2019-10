Baitz

Tierischer Polizeieinsatz im Brücker Ortsteil Baitz. Dort ist am Montagvormittag ein Reh in Not geraten. Das Tier war in eine gut zwei Meter tiefe Baugrube gestürzt. Es konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien.

Gegen 11.15 Uhr ist die Polizei alarmiert worden. Die Beamten zogen einen zuständigen Jagdpächter hinzu. Dieser konnte das Tier schließlich unversehrt aus seiner misslichen Lage befreien.

Von MAZ