Hochwasserhilfe: Viel Spendengeld aus Linthe im verwüsteten Dorf Insul übergeben  

Linthe/Insul

Die aktuellen Eindrücke aus dem Hochwassergebiet im Westen Deutschlands machen Sigrid Klink und Wilfried Kranepuhl sprachlos. Umso mehr wissen die Linther Bürgermeisterin und ihr Stellvertreter nun nach ihrem Besuch im Katastrophengebiet vom Juli, „dass unser Spendengeld dort absolut richtig ist“, sagt Sigrid Klink der MAZ.

Rund um das Dorffest Anfang August in Linthe war eine Spendenaktion gestartet worden konkret zu Gunsten der bis heute massiv von Hochwasserschäden betroffenen Bewohner des Dorfes Insul im Ahrtal in Rheinland-Pfalz. Allein beim Fest kamen spontan gut 1600 Euro zusammen.

Stolze 4030 Euro übergeben

Persönlich an Ewald Neiss, Ortsbürgermeister von Insul, überbringen konnte die kleine Abordnung aus Linthe nun jedoch insgesamt stolze 4030 Euro. „Wir hatte auch nach dem Fest noch kleinere und größerer Spenden erhalten“, erklärt Sigrid Klink. Unter anderem gleich 2000 Euro von einer Familie aus dem Raum Bad Belzig. „Sie hatte aus der Zeitung von unserer direkten Spendenaktion erfahren, wollte nicht an große Hilfsorganisationen spenden und möchte auch anonym bleiben“, erzählt die Linther Ortschefin.

Im vom Hochwasser der Ahr stark betroffenen Dorf Insul ist diese weggeschwemmte zentrale Brücke inzwischen durch ein Notbauwerk ersetzt worden. Quelle: privat

In Insul sei nun deutlich geworden, dass weiterhin viele Spenden und auch Hilfskräfte benötigt werden, „um die unvorstellbaren Schäden zu beseitigen“, so Klink. „Fernsehbilder sind das eine, aber die Situation vor Ort ist noch viel erdrückender“, schildert sie.

Überfordert von Not vor Ort

„Wir waren überfordert und hätten nicht gewusst, welcher Familie wir das Spendengeld hätten übergeben sollen“, erzählt die Linther Bürgermeisterin. Denn betroffen seien viele aber nicht alle Haushalte in dem Dorf mit knapp 500 Einwohnern. „Manchen ist das Haus samt Grund und Boden weggeschwämmt worden und noch ist nicht immer klar, ob und wann dort wieder etwas aufgebaut werden kann.“

Spende fließt in großen Topf

In Insul fließe das Geld aus Linthe nun in einen großen Topf für weitere Spenden ein. Aus dem werde im Oktober dann eine gleichberechtigte Auszahlung an alle Haushalte des zerstörten Dorfes erfolgen. Regie führe ein Krisenstab, der auch den Einsatz von Helfern koordiniert.

Im vom Hochwasser der Ahr stark betroffenen Dorf Insul danken Bürger jedem Helfer. Quelle: privat

„Noch heute funktioniert die Infrastruktur dort nur notdürftig“, erzählt Sigrid Klink nach dem Besuch im Krisengebiet. „Überall stehen Dixi-Toiletten rum, weil die Abwasserentsorgung noch immer nicht wieder funktioniert. Ebenso wie die Versorgung mit Leitungswasser. Es gibt nur Trinkwasser aus Flaschen“, schildert die Lintherin.

Staatliche Hilfen nicht angekommen

„Die Menschen dort dürfen nicht vergessen werden“, appelliert Klink. Vielfach seien staatliche Hilfen bei den Betroffenen noch gar nicht angekommen, erfuhren die Gemeindevertreter aus Linthe von den Kommuanalpolitikern in Insul. „Jeder Cent ist dort genau richtig und leider wohl auch noch lange weiter nötig“, sagt Sigrid Klink nach der Rückkehr aus dem Hochwasser-Krisengebiet.

Von Thomas Wachs