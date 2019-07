Brück

Die Blutreserven werden knapp. Damit die erneute Hitzewelle nicht zur Notlage bei der Blutversorgung in Brandenburg führt, ruft der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost dazu auf, trotz der hohen Temperaturen weiter zur Blutspende zu gehen.

Anhaltend hohe Temperaturen hatten zuletzt zu einem massiven Einbruch der Spenderzahlen geführt. „Die Sommerferien in Berlin und Brandenburg stellten uns bei der Sicherstellung der Blutversorgung in der Region vor eine weitere Herausforderung“, teilt Kerstin Schweiger, die Sprecherin des DRK-Blutspendedienstes Ost, mit.

Gute Resonanz in Brück

Beim Termin am Mittwoch in Brück „war die Beteiligung dennoch erfreulich hoch“. Dem Aufruf gefolgt waren vor allem auch Spender, die regelmäßig Blut abgeben. Lebenssaft spenden, statt Abkühlung am Baggersee oder im Naturbad ist für sie das Motto.

Insgesamt kamen während der drei Stunden 43 Spendewillige zum Termin in die Grundschule. 41 davon durften eine Spende abgeben. „Wir freuen uns, dass so viele Menschen der Region verstanden haben, dass auch im Sommer regelmäßige Spenden benötigt werden“, so Schweiger.

Kathrin Müller aus Alt Bork gehört zu den regelmäßigen Spendern. Viermal im Jahr ist sie dabei, um anderen Menschen zu helfen. „Und nebenbei hält das ja auch meine Gesundheit fit“, erzählt die Spenderin zu ihrer Motivation. Meist nutzt die Alt Borkerin Termine am Arbeitsort. „Weil das aber diesmal nicht passte, bin ich halt hier nach Brück gekommen“, sagt sie.

Fünfmal im Jahr stoppt das Blutspendeteam dort und auch an weiteren Orten im Hohen Fläming. So auch am Donnerstag in Treuenbrietzen.

Problem ist kurze Haltbarkeit

Auch wenn das DRK die Schulferien mit dem Wegfall einiger Stammspender allgemein in seiner Planung berücksichtige, sei das Problem immer die nur kurze Haltbarkeit bestimmter Blutpräparate, erklärt Kerstin Schweiger. Eine Konserve ist nur 35 bis 42 Tage einsetzbar. „Daraus gewonnene Blutplättchen, die beispielsweise für die Behandlung von Tumorerkrankungen benötigt werden, sind nur fünf Tage einsetzbar“, sagt die DRK-Sprecherin. Ein Einbruch bei den Vorräten stelle für die Patientenversorgung eine ernsthafte Bedrohung dar.

Dann an jedem Werktag benötigt der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost allein in Berlin und Brandenburg rund 600 Blutspenden.

„Auch bei großer Hitze sind Blutspenden unbedenklich“, heißt es vom DRK. Spender sollten lediglich darauf achten, vor und nach der Blutabgabe genug zu trinken. Außerdem sollten längere Aufenthalte in der Sonne und körperliche Anstrengung direkt danach vermieden werden.

Ab 18 darf gespendet werden

Spender müssen mindestens 18 Jahre alt und gesund sein. Bei der ersten Spende sollte ein Alter von 65 Jahren nicht überschritten werden. Bis zum 73. Geburtstag ist eine Blutspende möglich, vorausgesetzt, der Gesundheitszustand lässt dies zu. Bis zu sechs Mal innerhalb eines Jahres dürfen gesunde Männer spenden, Frauen bis zu vier Mal.

Pro Jahr werden weltweit etwa 112 Millionen Blutspenden benötigt. In der Bundesrepublik Deutschland werden im Jahr durch die Blutspendedienste des DRK circa drei Millionen Vollblutspenden für die Versorgung der Kliniken bereitgestellt. Das DRK sichere so circa 75 Prozent der notwendigen Blutversorgung in Deutschland.

Sechs regional tätige Blutspendedienste des DRK sind verantwortlich für die flächendeckende Versorgung der Patienten rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr.

Von Thomas Wachs