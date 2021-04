Hundekot in der Salatschüssel: Landwirte in Brück wollen mit Hinweisschildern sensibilisieren 

Brück

Ein wirklich bewegendes Thema in Brück ist und bleibt das Geschäft der bellenden Vierbeiner an den falschen Stellen. Nachdem kürzlich wieder Rufe nach neuen Entsorgungsmöglichkeiten für Pfiffis Kotbeutel in der Stadt laut wurden, wollen jetzt die Landwirte im Amtsgebiet für ein ähnliches, aber uns alle betreffendes Thema sensibilisieren. Denn auf Äckern und Weiden wachsen Nahrungsgrundlagen heran, die durch Parasiten im Hundekot nicht nur verunreinigt werden, sondern vor allem für die Tiere eine gesundheitliche Gefahr darstellen.

„Wir haben hier momentan viel Zuzug aus Großstädten und während der Pandemie haben sich zudem viele Hunde als Haustiere zugelegt“, hat David Haseloff von der Brücker Agrar- und Landschafts GbR beobachtet. Mit dieser Entwicklung bleiben auch immer mehr Hundehaufen auf den Straßen und insbesondere auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen und Grasland liegen.

Einer der größten Problemzonen liegt in Brück-Ausbau nahe der Neubaugebiete. Dort weist nun eine Infotafel darauf hin, dass hier Nutztiere grasen. Darauf zu lesen: „Hier beginnt die Salatschüssel unserer Kuh“. Der Tenor: Wiesen und Felder sind weder Hundeklo noch Wanderwege. „Es ist eine Sache, die allen Landwirten übel aufstößt, und auch den Pferdehofbetreibern“, so Haseloff, der den Anstoß für die Gemeinschaftsaktion gab und sich bereit erklärte, die Hinweisschildern zu platzieren.

Hundebandwurm kann Fehlgeburten bei Rindern bedingen

„Immer wieder erregen sich die Gemüter über rücksichtslose Hundehalter. Die einen ärgern sich über die Hinterlassenschaften von Hunden, welche auf und an Wegen oder Wiesen liegen bleiben, andere über die mangelnde Rücksicht mancher Hundehalter“, erläutert Brücks Amtssprecher Kai Fröhlich in einer Pressemitteilung, die die Aufstellung der Schilder ankündigt.

Hundebesitzer haben im Stadtgebiet Brück kaum Möglichkeiten, die Kotbeutel zu entsorgen. Auch ein möglicher Grund, warum Hinterlassenschaften liegen bleiben Quelle: privat

Das zwischen erntereifem Gemüse, wie Salat oder Kartoffeln, die Hinterlassenschaften des Hundes äußerst unappetitlich sind, ist klar. „Doch auch im Getreide oder auf den Wiesen ist Hundekot ausgesprochen problematisch“, so Fröhlich weiter. In einem Gramm Hundekot tummeln sich Millionen von Bakterien, die beim Mähen oder Ernten ins Futter eingemischt werden und Krankheiten übertragen. Ein Hundebandwurm kann bei Rindern im Ernstfall Tot- oder Fehlgeburten verursachen.

Wer die Häufchen liegen lässt und erwischt wird, für den könnte es auf die Dauer zudem kostspielig werden. Verstöße werden mit Verwarnungen und Bußgeld geahndet. Entsorgt man die Hinterlassenschaften seines Hundes nicht, können dafür 30 Euro Bußgeld erhoben werden, formuliert es die Rechtsgrundlage der örtlichen Ordnungsbehörde.

Von Natalie Preißler