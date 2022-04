Brück

Das Volksbegehren zur Abschaffung der Erschließungsbeiträge beim Straßenneubau wäre erfolgreich verlaufen, wenn die Beteiligung überall so überdurchschnittlich wie in Borkheide und Borkwalde gewesen wäre. 746 Wahlberechtigte haben sich im Amt Brück mit ihrer Unterschrift – 517 per Brief –für das Anliegen von BVB/Freie Wähler eingetragen. Sie kamen zu mehr als drei Vierteln aus den beiden Waldgemeinden.

„Insgesamt sind 8,5 Prozent der Wahlberechtigten im Amt Brück“, bestätigt Wahlleiterin Marion Jahn. Das Amt Brück belegt damit Rang acht unter den stärksten Kommunen – Schönwalde-Glien mit 10,4 Prozent hat das Spitzenergebnis erzielt. Das geht aus der Auswertung der Kampagne hervor.

Beitragsfreiheit in großen Städten kein Thema

Am Montag ging sie nach sechs Monaten zu Ende. Mit rund 55.000 Unterschriften wurde das Limit von 80.000 Unterstützern zwar verfehlt. Eine durchschnittliche Wahlbeteiligung von vier Prozent wäre laut Organisator, Landespolitiker Petr Vida aus Bernau, also nötig gewesen.

Péter Vida, BVB/Freie Wähler, tritt weiter für Beitragsfreiheit beim Straßenbau ein. Quelle: Detlev Scheerbarth

Die Quoten von fast 30 Prozent in Borkheide (300 Unterschriften) und Borkwalde (278 Unterschriften) reichten freilich nicht aus, das Manko in Potsdam, Cottbus und Frankfurt (Oder) auszugleichen, wo es schwer gewesen sei, für das Thema der Siedlungen zu mobilisieren.

Zuspruch im Hohen Fläming eher gering

Auch im Hohen Fläming war die Resonanz nicht so enorm wie in den beide Zauche-Orten. Bad Belzig: 179 gültige Unterschriften, Treuenbrietzen: 98, Amt Niemegk: 65 und Gemeinde Wiesenburg/Mark: 86.

Wider die Erfahrung von früheren Volksbegehren sei diesmal in der zweiten Halbzeit das Interesse allgemein gewachsen. Deshalb glaubt Petr Vida, dass die Einschränkungen der Covid-19-Pandemie maßgeblich die Beteiligung gebremst hätten. Bei der von ihm vorgeschlagenen Verlängerung der Frist um drei Monate wären seiner Meinung nach die Chancen auf Erfolg real gewesen wären.

Borkwalder Modell als Vorbild

So will die Bewegung das Thema in en Kommunalwahlkampf 2024 tragen. Seine lokalen Mitstreiter könnten mit Satzungs-Beschlüssen dafür sorgen, dass Beiträge maximal 50 Prozent zulässig und eine Bürgerbefragung obligatorisch werden. In Borkwalde, wo BVB/Freie Wähler eine starke Fraktion und mit Egbert Eska den Bürgermister stellen, ist das so geregelt. Allerdings sind die Straßen und Wege folgerichtig in dramatischem Zustand.

Von René Gaffron