Immer weniger Gartenbaubetriebe in Potsdam-Mittelmark bilden aus

Mittelmark

Nachdem die Gärtnerei von Anette Mahs aus Borkheide zum Ende Oktober 2020 geschlossen hat, verliert die Region einen weiteren Gartenbaubetrieb. Die Borkheiderin konnte keinen Nachfolger für ihren Betrieb finden. Keine Seltenheit, meint Anne Haas. Sie ist seit zwei Jahren für den Gartenbauverband Berlin-Brandenburg mit Sitz in Teltow als Nachwuchs- und Fachkräftekoordinatorin tätig sowie erfahrene Wirtschaftspsychologin.

Frau Haas, wie sieht die Situation im Bereich des Gartenbaus im Land Brandenburg aus?

Anne Haas: Wenn wir vom Gartenbau sprechen, fallen den meisten Menschen Blumen ein. Die Gärtner produzieren alle Pflanzen, beispielsweise die leckeren Spreewälder Gurken, den über die Landesgrenzen hinaus bekannten Beelitzer Spargel oder die nicht nur durch das Baumblütenfest Werder bekannten Äpfel. Die Anzahl der Gartenbau-Betriebe ist über eine Dekade weiter zurückgegangen, um 21 Prozent. In Brandenburg gibt es dieses Jahr 25 neue Lehrlinge im Produktionsgartenbau, davon drei Auszubildende im Gemüsebau, keinen im Obstbau und keinen in der Fachrichtung Staude. Zudem fehlen zunehmend gärtnerische Berufsschullehrer für die sechs Fachrichtungen.

Wie sehen diese Entwicklungen konkret in Zahlen aus?

In Brandenburg stehen aus demografischer Sicht momentan jährlich nur fünf Prozent der Bevölkerung für die nachschulische Ausbildung zur Verfügung. 25 Prozent aller Betriebsinhaber in Brandenburg werden in zwei Jahren 65 Jahre alt und nur 17 Prozent aller Betriebsübergaben finden innerhalb der Familien statt. Auf einen Übernahmewilligen kommen zehn Nachfolger-suchende Betriebe.

Anne Haas vom Gartenbauverband Berlin-Brandenburg. Quelle: privat

Wo liegen die Probleme?

Die Probleme liegen in der demografisch problematischen Altersverteilung und des daraus resultierenden fehlenden Nachwuchses sowie in der Schließung der „alten“ Gartenbau-Betriebe mangels Übernahme-Kandidaten. Ihr Expertenwissen ginge unwiederbringlich verloren und gartenbauliche Flächen gehen in Privatbesitz, an Heuschrecken-Firmen oder werden Bauland. Die Preisgestaltung landwirtschaftlicher Produkte hängt nach wie vor zu stark von Handels-Ketten und der EU-Agrar-Politik ab.

Hat sich die Situation durch die Corona-Pandemie verändert?

Ja, die wirtschaftliche Relevanz des Gartenbaus hat insgesamt durch die Auswirkungen der Corona-Krise und den Green-Trend der Generation Y-Z weiter zugenommen. Es besteht jedoch eine Diskrepanz zwischen der grünen Ausbildung, die nachgefragt wird - mehrfache Nachfrage nach Ausbildung im ökologischen Gemüsebau - und der, die staatlich angeboten wird.

Wie sieht die Situation konkret im Fläming aus?

In Potsdam-Mittelmark gibt es 28 Produktionsgartenbau-Betriebe, davon bilden nur acht im Gartenbau aus. In Teltow Fläming gibt es elf Betriebe, die jedoch nicht ausbilden. Im Zierpflanzenbau bilden zusätzlich zwei staatliche Stellen aus: Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten oder die Universität Potsdam.

Wie sieht aus Ihrer Sicht die Prognose für die nächsten fünf Jahre für Potsdam-Mittelmark aus?

Der Gartenbau kann nach wie vor keine attraktiven Gehälter zahlen, da jährliche Klimakatastrophen sowie die erwähnte eingeschränkte Preisgestaltung für die Produkte des Gartenbaus ein strategisches Planen behindert. Corona hat gezeigt, dass bei zusammenbrechenden Lieferketten die lokale Versorgung mit regionalen, frischen, pflanzlichen Produkten vom Gartenbau zu leisten war. Ohne Fachkräfte im Gartenbau und Nachwuchs verlieren wir die Expertise und die Ernten könnten aufgrund der fehlenden Fachkräfte zusätzlich in Gefahr sein.

Was bedeutet das für den Verbraucher?

Die Verbraucher können hier vieles tun: 1.Stringentes Nachfragen von regionalen und saisonalen gärtnerischen Produkten. 2. An den Abendbrottischen der Familien müsste der Gartenbau wieder mehr eine Rolle spielen, um für die Jugendlichen als Berufsbild infrage zu kommen. Junge Menschen suchen heute vor allem Sinn. Der Gartenbau steht für Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Biodiversität und gesunde regionale Produkte und bietet jedem, der sich dafür interessiert, ein interessantes, facettenreiches Tätigkeitsfeld in und rund um die Natur.

Welche Lösungen und Ideen gibt es, um dem Trend entgegenwirken?

Das ist schwierig. Zum einen können die Lösungen nur gesamtgesellschaftlich entwickelt werden. Zum anderen kann der Einzelne etwas tun: Kaufen Sie lokale Produkte zu fairen Preisen, schützen sie die Umwelt, und unterstützen Sie politische Maßnahmen zur Entwicklung der regionalen Landwirtschaft und des Gartenbaus.

Von Johanna Uminski