Ein dicker Ordner, prall gefüllt mit Informationen rund um Babys Gesundheit, Betreuungs- und Freizeitangeboten und Hilfe für behördliche Angelegenheiten: Marlies Biniok ist unterwegs im Namen des Familienzentrums Borkheide, um die sieben Monate alte Nelly Hölzer offiziell als „Borkheider Frischling“ zu begrüßen.

„Im Normalfall finden diese Besuche früher statt, aber Corona hat uns dazwischen gefunkt“, erzählt die Koordinatorin der Einrichtung. Wie gut, dass sich Nelly bereits vor Lockdown und Mund-Nasen-Schutz-Verordnung im Kreißsaal auf den Weg gemacht hatte. So konnte Mutter Juliane Wendland mit Lebenspartner Michael Hölzer an Bord und ohne atemtechnische Einschränkungen das neue Leben auf den Weg bringen.

„Termin war eigentlich der 19. Februar, aber sie hat sich den 20. ausgesucht“, erzählt Wendland vom Tag der Geburt. Wie auch ihr großer Bruder Oscar kam das Mädchen im Sankt-Josefs-Krankenhaus in Potsdam auf die Welt.

Angebotspalette für den Nachwuchs

„Beim ersten Mal wurden wir wegen zu schwacher Wehen noch einmal nach Hause geschickt“, erinnert sich die zweifache Mutter. Ihr Lebenspartner Michael Hölzer machte sich nach der Rückkehr aus Potsdam gegen sechs Uhr morgens auf den Weg zur Arbeit nach Berlin. Gerade bis Mittag, dann kam der Anruf, dass die Wehen nicht mehr auszuhalten sind und er sich doch bitte auf den Weg machen solle.

Seit zwei Jahren lebt das Paar mit Nellys fünfjährigem Bruder in Borkheide. Der Papa wurde hier geboren, Mama stammt aus Bad Belzig. „Ein wenig kennst du dich ja schon aus, beim zweiten Kind haben Mamas schon ein bisschen Erfahrung gesammelt“, so Biniok, die mit Wendland gemeinsam Abitur gemacht hat. Doch Wendland lässt sich gerne noch einmal durch die Angebotslandschaft für Borkheides Nachwuchs führen.

Gemeinsam mit ehrenamtlichen Unterstützern bietet das Amt Brück frischgebackenen Eltern einen Babybegrüßungsservice an. Die Eltern erhalten alle wichtigen Informationen rund um das Leben mit Kindern in den Gemeinden und die Kinder erhalten kleine Begrüßungsgeschenke. In einem Gespräch können zudem offene Fragen gestellt werden. Den Termin für einen Besuch vereinbaren dann die „Babybegrüßer“ mit den Familien. Die Anmeldung ist über den Bürgerservice des Amtes Brück unter (033844) 62-334 oder per Mail an buergerservice@amt-brueck.de möglich.

Von der Krabbelgruppe, über das Babyschwimmen bis hin zum Elternbrief, der monatlich kostenfrei nach Hause kommt und über aktuelle Entwicklungsschritte des Babys informiert, das Infopaket ist dick geschnürt und lädt zum Weiteren befüllen für Kindergarten- und Schulzeit ein.

Stillen, Schlafen, Schreien: An Leitfäden für die Neu-Mamas mangelt es im Begrüßungspaket nicht. Wendland hat einige Dinge allerdings schon vorher festgelegt. „Wir werden wieder breifrei machen, das hat such bei ihrem Bruder super geklappt“, erinnert sie sich. Und auch auf die Krabbelgruppe damals ist sie per Zufall gestoßen. Jetzt, wo Nelly erste Krabbelversuche macht, wäre dies auch wieder eine Möglichkeit, mit anderen Mamas und ihrem Nachwuchs Kontakte zu knüpfen.

Papierkram und Geschenke

Bei so viel Papierkram ist Klein-Nelly doch etwas abgelenkt, bis Biniok einen grünen Rucksack öffnet und kleine Geschenke präsentiert. Darunter ein Lätzchen für den „Borkheider Frischling“, Badetuch, Mütze und Halstuch, Schnullerband und Söckchen. Alles in warmen Farben für das kleine Mädchen.

Noch mindestens bis Ende Februar genießen Mama und Kind die gemeinsame Zeit. Dann möchte Wendland wieder in ihren Job als Physiotherapeutin in der Parkinson-Klinik in Beelitz Heilstätten zurückkehren. Stundenweise möchte sie auch freiberuflich arbeiten. Hat sie doch inzwischen auch ihre Prüfung zur Heilpraktikerin bestanden und eine Osteopathie-Ausbildung im Gepäck.

Von Natalie Preißler