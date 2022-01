In Borkheide leben fünf Generationen fast unter einem Dach

Borkheide

Die 84-jährige Rita wird von ihrer Familie nur liebevoll „unser Ömchen“ genannt, verrät Steffi Plank. Die Borkheiderin wohnt mit ihrem Mann, den drei gemeinsamen Kindern, ihrer Mutter Marina, deren Mann Harald sowie ihrer Oma in unmittelbarer Nachbarschaft. Seit 2014 lebt die 43-Jährige mit ihrer Familie in der beschaulichen Waldgemeinde, 2020 zogen dann ihre Mama Marina und Harald sowie „Ömchen“ Rita von Berlin ebenfalls nach Borkheide.

Zur Galerie Steffi Plank aus Borkheide hat ihre Liebsten immer ganz in ihrer Nähe. Fünf Generationen leben nämlich in der beschaulichen Waldgemeinde fast unter einem Dach.

Da ihr Grundstück in Borkheide groß genug war, entschloss sich die Familie, ein weiteres Haus für ihre Eltern und das „Ömchen“ zu bauen. „Dadurch, dass wir selbst planen konnten, haben wir die Bedürfnisse für meine Mama, ihren Mann und meine Oma berücksichtigen können“, so Steffi Plank, deren älteste Tochter Patricia mit ihrem Mann sowie mit ihrer einjährigen Tochter wieder in Berlin wohnt. „Sie kann kommen, wann sie möchte. Wir verbringen viel Freizeit miteinander.“

Die Besuche in Borkheide sind für die 23-jährige Patricia ganz besonders. „Immer wenn ich da bin, fühlt es sich wieder an wie zu Hause. Es ist immer Trubel, aber das gehört für mich einfach dazu“, betont die Berlinerin, die die gemeinsame Zeit mit ihrer Oma und Ur-Oma genießt. „Ich habe die Möglichkeit, sogar noch Zeit mit meiner Ur-Oma zu verbringen und meine Tochter mit ihrer Ururoma, die noch superfit ist“, schwärmt die junge Frau.

Besondere Verbundenheit

Vier Generationen wohnen quasi fast unter einem Dach. Wenn ihre 23-jährige Tochter Patricia mit ihrer Tochter Emilia kommt, sind es fünf Generationen. „Am Tag, als meine Mutter und ihr Mann ins neue Haus eingezogen sind, ist Emilia geboren und mein Mann hatte Geburtstag. Ich finde, dass das auch unsere besondere Verbundenheit nochmals zeigt“, sagt Steffi Plank.

Das gemeinsame Familienglück mehrere Generationen unter einem Dach existierte nicht immer so, berichtet die Borkheiderin. Mit ihrem Mann André verbrachte Steffi Plank beispielsweise drei Jahre in Köln und Oma Rita lebte einige Zeit in Nordfriesland. Die Familie stammt ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern und fand eine neue Heimat in Berlin.

Respekt und gemeinsames Lachen

„Es ist für uns ein Geschenk, dass wir jetzt so viel Zeit miteinander verbringen können. Wir hatten schon immer einen tollen Zusammenhalt und wissen, dass das etwas ganz Besonderes ist und dass das nicht überall möglich ist“, schwärmt Steffi Plank. „Ich bin froh, dass wir uns haben und alle so früh Eltern geworden sind – dadurch können und dürfen wir vieles gemeinsam erleben und alle sind dazu noch gesund“, freut sich Patricia.

Das Geheimrezept von Familie Plank besteht aus gegenseitigem Respekt und gemeinsamem Lachen, wie die Familienmitglieder verraten. „Wir haben nie Streit gehabt. Wir nehmen immer gegenseitig Rücksicht aufeinander“, verrät die 43-Jährige. Alle Familienmitglieder schätzen die vielen und unterschiedlichen Erfahrungen, auf die jeder Einzelne blickt.

Jeder packt mit an

„Das kann manchmal auch ein Nachteil sein, weil jede Generation so seine eigene Wertvorstellung hat. Aber der eine bevormundet trotzdem nicht den anderen, sondern lässt ihn einfach machen“, erklärt die Borkheiderin, die es genießt, wenn ihr „Ömchen“ von früher erzählt. „Dadurch, dass wir so nah beieinander leben, bekommt man auch die Probleme und Sorgen des anderen mit – und damit sorgt man sich mit. Das ist aber kein richtiger Nachteil, denn geteiltes Leid ist halbes Leid. Auch hier unterstützen wir uns“, erklären die Familienmitglieder.

Ansonsten gebe es nur Vorteile mit einer Großfamilie zu leben, sind sich alle Familienmitglieder einig. „Jeder packt mit an. Alt hilft jung und jung hilft alt. Meine Mama hilft uns mit den Kindern oder hält uns den Rücken frei. Genauso können wir auch helfen und unterstützen. Mal fahren wir das Ömchen wohin und unterstützen sie“, so Steffi Plank. Aber auch das älteste Mitglied der Familie packt aktiv mit an, gießt die Blumen in Garten oder bekocht alle.

„Ich bin sehr stolz auf meine Familie und dass ich Ur-Ur-Enkelkinder habe. Ich bin sehr glücklich, dass ich hier sein darf und nicht irgendwo alleine lebe“, verrät Ömchen Rita. Das Leben in der Großfamilie ist für die 84-Jährige ein absoluter Jungbrunnen, verrät Steffi Plank.

„Sie hat immer die Kinder um sich herum, wir sind immer aktiv und sie ist noch so fit, dass sie überall mitmacht.“ Das größte Geschenk der Familie ist, dass man ganz viel Zeit mit seinen Liebsten verbringen kann. „Wir wissen das alle wirklich sehr zu schätzen. Es ist uns allen daran gelegen, dass das so harmonisch bleibt.“

Von Johanna Uminski