In Brück ehrt nun ein Baum Pfarrer Asse

Brück

Seine ganze Dienstzeit hat Pfarrer Martin Asse in Brück verbracht. Betreut hat der Pfarrer ab 1965 die Gemeinde in Rottstock, Gömnigk und Trebitz. Um ihm ein würdiges Andenken zu setzen, wurde nun auf dem Gelände der Rottstocker Kirche ein Baum für ihn gepflanzt.

„Pfarrer Helmut Kautz wurde bereits nach wenigen Jahren diese Ehre der Baumpflanzung zuteil. Das hat er sich auch verdient, weil er viel geleistet hat. Damit es aber eine Gleichberechtigung gibt, so unser Grundgedanke, sollte auch Pfarrer Asse einen Baum bekommen“, erklärt Ralf Ehle, Vorsitzender des Gemeindekirchenrates Rottstock. Den Auftrag hat die Baumschule Müller aus Brück bekommen und eine japanische Zierkirsche auf dem Platz vor der Kirche in Rottstock gepflanzt.

Pfarrer Martin Asse habe Dienst nach Vorschrift gemacht und damit sowohl die Kirche als auch die Gemeinde zufriedengestellt, so Ehle weiter. „In seine Zeit fällt auch die Sanierung des Kirchendaches. Das war zu DDR-Zeiten nicht so einfach.“ Seine gesamte Dienstzeit verbrachte der Pfarrer in Brück. „Er hat die Gemeinde nicht gewechselt. Das geht auch, wenn der Pfarrer zufrieden ist und die Gemeinde möchte, dass er bleibt“, erklärt der Rottstocker.

Die Wahl fiel auf ein Gehölz, das ein Farbtupfer ist und nicht so groß wie eine Linde wird, so Ralf Ehle. „Im Frühjahr trägt der Baum lila-rosa Blüten. Ich finde, dass das an dieser Stelle noch gefehlt hat.“ Gerührt von der besonderen Anerkennung für ihren Mann und sein Wirken zeigt sich Barbara Asse. „Bis 1998 war mein Mann im Dienst und hat noch bis 2011 Vertretungsdienste gemacht“, sagt Barbara Asse. Viele erinnern sich an den Geistlichen, der in Brück und Umgebung seine Spuren hinterlassen hat und wissen, dass er sich für die Geschichte sowie Musik interessierte und ein leidenschaftlicher Fußgänger war.

Von Johanna Uminski