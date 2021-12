Brück

Deutlich schnellere DSL-Verbindungen stehen jetzt auch für hunderte Haushalte im Stadtgebiet von Brück in Aussicht. Wie in weiteren Orten der Fläming-Region möchte das bundesweit aktive Telekommunikationsunternehmen Deutsche Glasfaser dort den Ausbau starten.

An Aussicht stehen über eine kurzfristig geplante Erschließung Anschlüsse für Download-Geschwindigkeiten von mindestens 300 Megabit pro Sekunde (MBit/s). Weitere Leistungsstufen sind wählbar bis zu 1000 MBit/s.

Michael Kölling von der Deutschen Glasfaser rührt die Werbetrommel in der Fläming-Region. Quelle: René Gaffron

Die Deutsche Glasfaser konzentriert sich vor allem auf die Stadtgebiete, die nicht von dem für die Kunden kostenfreien und über Bund, Land und Kreis mit 46 Millionen Euro geförderten Ausbau durch die Deutsche Telekom profitieren können, der bereits läuft im Kreis. Berechtigt dafür waren Haushalte, die aktuell mit weniger als 50 MBit/s versorgt sind.

Ausbau in Bück muss sich rechnen

Denn der privatwirtschaftlich und ohne Förderung erfolgende Ausbau muss sich für den Dienstleister Deutsche Glasfaser rechnen. Wie Michael Kölling, der Leiter für kommunale Kooperationen in Nord- und Ostdeutschland, jetzt vor den Brücker Stadtverordneten erklärte, müssten etwa 33 Prozent der potenziellen Kunden einen Anschluss vorab buchen und sich für mindestens zwei Jahre vertraglich an den Anbieter binden.

Auch für den Ausbau in Brück stehe sein Unternehmen im engen Austausch mit Karsten Gericke, dem Breitbandbeauftragten des Landkreises Potsdam-Mittelmark. „Es macht für uns ja keinen Sinn, dass wir in den Bereichen um Kunden werben, die schon durch das geförderte Projekt des Landkreises versorgt werden“, sagt Kölling am Dienstag gegenüber der MAZ.

Stadt Brück soll Kooperationsvertrag schließen

Wie er den Brücker Stadtverordneten erklärte, sei die Vermessung im Stadtbereich bereits erfolgt. Nun soll es darum gehen, dass die Stadt einen Kooperationsvertrag zur Unterstützung des Projektes mit der Deutschen Glasfaser unterzeichnet. Damit seien weder Kosten für die Kommune noch Leistung aus dem Vertrag verbunden.

Ende des ersten Quartals 2022 könnten dann Vertriebsteams zur Kundenakquise in die Orte aufbrechen. Auch ein Informationsabend sei geplant. Gut 1500 Haushalte in Brück hat das Unternehmen im Blick.

Mindestens 33 Prozent der Brücker müssen mitmachen

Sie könnten in circa acht bis zwölf Wochen in der Kundenakquise erfasst sein. „Sollte sich dann eine ausreichende Teilnahme interessierter Kunden ergeben, könnten nach weiteren acht bis zehn Wochen die Tiefbauarbeiten beginnen“, so Kölling. Bis der Anschluss dann bis hinein in die Wohnung verlegt ist, könnten insgesamt circa 15 Monate vergehen.

Die Glasfaserleitungen werden in einer Tiefe von 40 Zentimetern in Gehwegen und Seitenbereichen von Straßen neu verlegt. „Wir hoffen, dass dadurch nicht jetzt wieder Straßen aufgerissen werden müssen, die wir erst vor kurzer Zeit ausgebaut haben“, sagt Matthias Schimanowski, der Bürgermeister der Stadt Brück, gegenüber der MAZ.

Deutsche Glasfaser blickt auf 1500 Haushalte in Brück

Ins Auge gefasst werden aktuell durch die Deutsche Glasfaser hauptsächlich Gebiete der Stadt Brück sowie der Stadtteile Rottstock, Trebitz und Gömnigk.

Tiefbauer verlegen im Auftrag der Deutschen Glasfaser bereits modernste DSL-Leitungen in Orten des Landkreises. Quelle: Frank Bürstenbinder

Aktiv ist deutsche Glasfaser bereits im Raum Ziesar. Im Amt Niemegk fanden bereits Gespräche statt. So auch für die Gemeinde Linthe. Das Unternehmen strebe an, immer Kooperationsverträge mit den Kommunen abzuschließen. „So können die Bauarbeiten im Einvernehmen leichter realisiert werden“, erklärt Michael Kölling.

Pro Tag 35.000 Glasfaser-Anschlüsse möglich

Mit 1800 Kommunen bundesweit habe das Unternehmen bereits Verträge. 1,2 Millionen Anschlüsse seien bisher gebaut worden, seit Firmengründung im Jahr 2011. „Pro Tag könnten 35.000 Anschlüsse ermöglicht werden bundesweit“, erklärte Michael Kölling in Brück. „Der Flaschenhals sind freilich die Bauleistungen. Arbeitskräfte sind Mangelware“, erklärte der Projektmanager.

Von Thomas Wachs