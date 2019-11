Linthe

Dreiste Diebe haben am Wochenende in Linthe zugeschlagen. Dort demontierten sie an einem Seat die Nummernschilder und entwendeten diese. Der Diebstahl geschah in der Zeit zwischen Samstag, 13 Uhr und Sonntag, 12.50 Uhr.

Das betroffene Auto war abgeparkt in der Chausseestraße. Die Polizei leitete eine Fahndung nach den Kennzeichen und ein Ermittlungsverfahren ein.

Von MAZ