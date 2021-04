In Linthe gestohlenes Auto aus dem Verkehr gezogen

Linthe

Der am Donnerstag zwischen 1 und 2 Uhr in Linthe gestohlene Audi Avant ist wieder da. Er ist in Cottbus gesichtet und sicher gestellt worden. Darüber hat die Polizeidirektion West informiert.

In Auswertung einer Videoaufzeichnung konnten Ermittler feststellen, dass die unbekannten Täter, in der Ringstraße mit technischen Geräten nahe dem Haus hantierten, an dem der Wagen mit Leverkusener Kennzeichen abgestellt war. So konnte offenbar das Signal des Schließsystems verstärkt werden. Einem Komplizen war es dann möglich, das Auto zu öffnen, zu starten und zu entwenden.

Drogen-Schnelltest positiv

Gegen 4 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei im Stadtgebiet von Cottbus das verdächtige Fahrzeug . Im Kofferraum befanden sich polnische Autokennzeichen. Der 27-jährige Pole am Steuer konnte vor Ort keine schlüssigen Nachweise für eine erlaubte Nutzung das Kombis erbringen.

Er wurde vorläufig festgenommen, zumal ein Dropgenschnelltest positiv auf Amphetamine ausfiel. Eine Blutprobe ist angeordnet worden, Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Von René Gaffron