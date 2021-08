In der Brücker Gartenstraße formiert sich Protest gegen Baupläne

Brück

Als Kleinstadt im Grünen mit Bahn- und Autobahnanschluss weckt Brück gerade das Interesse bei vielen Leuten, die aufs Land ziehen wollen. Tatsächlich dürfte die Kommune als anerkanntes grundfunktionales Zentrum zwölf Hektar Bauland mit behördliche Genehmigung entwickeln.

Allgemein dieses Maximum nicht auszuschöpfen und vor allem eine in Rede stehende Besiedlung westlich der Gartenstraße zu verhindern, ist das Ziel einer Initiative um Anwohner Max Lemke. Das hat er anlässlich der Stadtverordnetenversammlung jetzt nochmals kundgetan. Die zu dem Zweck gesammelten Unterschriften liegen Amtsdirektor Marko Köhler schon vor.

Gespräche ganz persönlich

„Wir haben in vielen Gesprächen an Haustüren und über Gartenzäune von den Überlegungen der Stadtväter berichtet und unsere Haltung dazu erläutert“, sagt Max Lemke. In der Folge hätten mehr als 200 Unterzeichner die Bedenken geteilt. „Aus Datenschutzgründen durfte die Liste nicht einfach ausgelegt werden“, erklärt der Lehrer den Prozess der Meinungsbildung.

Die Stadtväter und das Planungsbüro Stadt und Land aus der Altmark sind seit dem Frühjahr damit befasst, den Flächennutzungsplan für Brück zu überarbeiten. Dem Entwurf folgend könnten auf der 600 x 70 Meter großen Areal zwischen Feldstraße und R 1 noch 58 Eigenheim-Parzellen entstehen. „Einschließlich Straßenbau kommt es zu erheblicher Versiegelung des idyllischen und sensiblen Kleinods unmittelbar am Rand der geschützten Belziger Landschaftswiesen“, mahnt Lemke.

Alternativen im Blick

Er führt eine ganze Reihe von Alternativen an, die sich seiner Ansicht nach besser als Wohnquartier eignen würden. Brück-Ausbau, Flächen südlich vom Netto-Markt, an der Feldstraße sowie Richtung Gömnigk (Weg zur Melioration) und Straße der Jugend (bei der Titanen-Arena) sollten ins Auge gefasst werden. Teilweise ist das durchaus schon geschehen, wie der Vorsitzende des Fachausschusses, Günther Fischer, in dem Gremium ausführlich dargelegt hat.

In Brück wird der Flächennutzungsplanüberarbeitet. In der Gartenstraße soll nach Wunsch der Anlieger der Status quo erhalten werden. Quelle: René Gaffron

„Wir setzen uns dafür ein, dass vorhandene Straßen und Wohnflächen genutzt werden und damit nicht wertvolle Freiflächen am Siedlungsrand ... Verloren gehen“, so die dennoch formulierte Forderung.

Bürgermeister zeigt sich beeindruckt

Solche Art der obendrein kritischen Willensbekundung erfährt Bürgermeister Matthias Schimanowski laut eigener Aussage zum ersten Mal in seiner Amtszeit. Insofern soll jetzt erst einmal geprüft und abgewogen werden, welche rechtliche Relevanz sich daraus ableitet.

Laut Beteiligungssatzung sind zwar die Bedingungen für Einwohnerversammlungen und -befragungen, nicht jedoch der Umgang mit direkten Anträgen, geregelt. „Dass wir uns mit der Problematik, die mehr als fünf Prozent der Einwohner bewegt, befassen werden, steht dabei außer Frage“, versichert das Stadtoberhaupt.

Mithin hat Max Lemke seine Mitwirkung in den Gremien angeboten. Den Fortgang der Diskussion wird der 31-Jährigeauf jeden Fall verfolgen.

Information: Max Lemke, Brück, 0162 / 42 26 350.

Von René Gaffron