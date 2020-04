Diamantene Hochzeit: Seltenes Jubiläum wird in kleiner Runde gefeiert

Brück

Das Geheimnis einer langen und glücklichen Ehe ist für Inge und Rolf Etzold ganz einfach. „Das Miteinanderleben, das gegenseitige Verstehen und die Kinder“, sagt das Jubelpaar glücklich, das am Donnerstag 60. Hochzeitstag feiert. Mit drei Kindern, sechs Enkelkindern sowie zehn Ur-Enkeln ist das Jubelpaar gesegnet und besonders stolz auf die große Familie, die zum Teil in Rostock und Nordrhein-Westfalen wohnt. „Unsere Tochter wohnt aber gleich um die Ecke“, sagt Rolf Etzold.

Kennengelernt hat sich das Ehepaar am 2. Januar 1959 in Neukieritzsch ( Sachsen) zwischen Leipzig und Altenburg. „Das weiß ich deshalb noch so genau, weil ich an dem Abend im Tanzsaal war. Dort trat der Schlagersänger Günter Hapke auf“, berichtet Rolf Etzold, der als 19-jähriger Mann gerade bei der Armee war und Urlaub hatte.

Spontane Verlobung: Goldringe beim Juwelier

Seine zukünftige Braut war zu diesem Zeitpunkt im Kino nebenan. Als der Film zu Ende war, packte Inge Etzold die Neugier und sie schaute ebenfalls in den Tanzsaal hinein. Dort ergriff die damals 19-Jährige spontan die Initiative und sprach ihren zukünftigen Mann an. „Kleine Leute erkennt man wohl nicht“, sagte sie. Denn kurz zuvor war Rolf Etzold in der Sparkasse nebenan Geld abheben, in der Inge arbeitete. „Ich war etwas verblüfft, denn ich habe sie mit einer Arbeitskollegin verwechselt“, erzählt Rolf Etzold, der nach dem Urlaub wieder nach Strausberg bei Berlin zur Armee musste.

Von da an schrieben sich er und seine Inge Briefe und kamen sich immer näher. Spontan verlobten sich beide zu Pfingsten 1959 in Borna ( Sachsen). „Es kamen gerade Goldringe beim Juwelier rein und ich fragte Inge, ob wir uns nicht gleich verloben wollen“, sagt der gebürtige Sachse von der intuitiven Idee. Nach der Verlobung berichtete das zukünftige Ehepaar den Eltern von den Heiratsplänen, die schnell eine Verlobungsparty organisierten, berichtet das Jubelpaar, das seit 1999 in Brück wohnt.

Sind seit 60 Jahren glücklich verheiratet: Inge und Rolf Etzold aus Brück. Quelle: privat

Gefeiert wurde die Hochzeit in Neukieritzsch ( Sachsen), dem Heimatort von Inge und Rolf Etzold. Von der großen Feier aber erfuhren die Eltern des Brautpaares lediglich über eine Zeitungsannonce. „Das war damals so. Alle waren überrascht, aber auch glücklich. Vor allem die Schwiegermutter, die froh war, dass sie einen ordentlichen Schwiegersohn bekam. Wir haben uns sehr gut verstanden. Ich hatte keine böse Schwiegermutter“, sagt der heute 80-Jährige.

Am 16. April 1960 gaben sich Inge und Rolf Etzold feierlich das Ja-Wort. Auch kein leichtes Unterfangen, berichtet der Brücker weiter. „Wir wollten in Berlin Köpenick heiraten, aber über Ostern war alles ausgebucht.“ So wich das Ehepaar auf Gosen-Neu Zittau bei Erkner (süd-östlich von Berlin) aus. „Nur mein Chef war anwesend“, sagt der Brücker. Einen Tag später sei man zu den Eltern gefahren und habe innerhalb der Familie eine Hochzeitsfeier stattfinden lassen, die seine Schwester organisierte.

Mehrfach ausgezeichnet als schnellste Kassiererin

Bis das frisch vermählte Ehepaar das vertraute, baldige Familienglück in den eigenen vier Wänden genießen konnten, sollte noch ein Jahr vergehen. „Ich habe in Berlin Hessenwinkel gewohnt und als Busfahrer gearbeitet. Inge war noch in Neukieritzsch.“ Im Juni 1960 kam der erste Sohn Mathias zur Welt, ein Jahr später erblickte Tochter Carla das Licht der Welt und 1964 machte der jüngste Sohn Holger das Familienglück perfekt.

Nach der Wende war Inge Etzold für ein Warenhandel tätig und viel unterwegs, berichtet ihr Ehemann, der sich oft, gerade in den Wintermonaten, um seine Frau Sorgen machte. „Aber es ist alles gut gegangen, ich konnte ihr immer voll vertrauen.“ Bis zur Wende arbeitete Rolf Etzold als Ingenieur für Informatik. Auf seine Frau ist er bis heute ganz stolz. „Sie wurde mehrfach auszeichnet, weil sie im Leistungsvergleich von Handelseinrichtungen in Berlin schnellste Kassiererin war.“

Coronakrise : Großes Familienfest im September nachgeholt

Aufgrund der aktuellen Gegebenheiten kann das Jubelpaar seine große Familienfeier am heutigen Tag nicht gebührend feiern. Das große Fest wird aber am 26. September nachgeholt. Dann soll mit der ganzen, großen Familie im Hotel Seehof in Netzen ausgiebig nachgefeiert werden. „Wir waren in den 60 Jahren Ehe immer glücklich und liebend zueinander. Wenn wir uns gezankt haben, was dazu gehört, dann immer nur wegen der Kinder, über die meine Frau immer die schützende Hand gehalten hat. Wir waren immer rundum glücklich.“

Von Johanna Uminski