Borkheide

Das Planungsbüro Format Bauplanung aus Berlin sowie Stiftung JOB haben sich in der letzten Gemeinderatssitzung in Borkheide für den Bau einer weiteren Kita in der Gemeinde vorgestellt. „Stiftung Job könnte der Betreiber der Kita sein. Sie haben ein entsprechendes Architektenbüro vorgestellt“, erklärt Andreas Kreibich.

Beide Interessenten haben einen guten Eindruck gemacht, so der ehrenamtliche Ortschef weiter. „In der Kita hätten 100 bis 120 Kindern Platz und es wären noch Räumlichkeiten für das Familienzentrum vorhanden, denn die haben im Moment nichts.“ Geld für eine neue Kita, die Borkheide ebenfalls dringend benötigt, haben sie nicht.

Die Gemeinde stemme bereits das große Millionenprojekt Schul-Neubau, das schon jetzt über 20 Millionen Euro verschlingen wird. „Wir als Gemeinde können uns daher eine neue Kita für drei Millionen nicht mehr leisten“, erklärt Kreibich. Ein Investor soll den Bau finanzieren, in den sich später Stiftung Job in der neuen Kita einmietet, so der Plan.

„Es ist ein öffentlich privates Projekt und die Gemeinde würde dann die üblichen Kosten wie Betriebskosten bezahlen“, erklärt der Ortschef weiter. Bis zur nächsten Gemeindevertretersitzung im Juni könnte der Erbbaurechtspachtvertrag abgeschlossen werden. „Und dann beginnt die Planung für die neue Kita in Borkheide“, erklärt Kreibich.

Von Johanna Uminski