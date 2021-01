Golzow

Ralf Werner (parteilos) ist Bürgermeister der Gemeinde Golzow. Der MAZ erzählt der ehrenamtliche Kommunalpolitiker, was er für das neue Jahr erwartet und wie er auf 2020 zurückblickt.

Welche Folgen sehen Sie schon jetzt für die Golzow durch die Pandemie?

Ralf Werner: Corona ist auch an Golzow nicht vorbeigegangen, wie überall leidet vor allem das Gastgewerbe unter dem Lockdown. Zum Glück beweisen die Golzower Gastronomen Kreativität in Sachen Take-Away in Kombination mit modernem Marketing. Die Stimmung ist naturgemäß aktuell etwas angespannter als sonst in einem Januar, jedoch zum Glück größtenteils geprägt von Verständnis für die Maßnahmen, auch wenn diese das tägliche Leben ein wenig unkomfortabler machen.

Wie sehen Sie die Entwicklung Golzows?

Golzow hat sich – man kann es nicht anders sagen – in den vergangenen Jahren prächtig entwickelt. Die rückläufige Entwicklung der Einwohnerzahl hat sich bereits 2015 gewendet. Derzeit sind 1372 Personen mit Hauptwohnsitz gemeldet und weitere 43 mit Nebenwohnsitz. Dass Golzow lebt, zeigt sich an den zahlreichen Kindern, für die auch bald die Betreuungsmöglichkeiten ausgebaut werden. In diesem Zusammenhang sind die Erweiterungen auf dem Schulcampus ins Auge gefasst.

Was sind die größten Projekte 2021?

Wir werden die Brücker Straße sanieren. Dann sind alle Durchgangsstraßen in mindestens gutem Zustand. Weitere Straßenbaumaßnahmen wie das fehlende Stück nach Grüneiche werden ebenfalls dieses Jahr in Angriff genommen und 2022 fertiggestellt.

Wo sehen Sie Golzow im Moment?

Das Freibad wird 2021 wieder auf einem soliden, zukunftssicheren Sockel stehen. Im Ortskern wurde viel saniert, zahlreiche kleine Geschäfte sichern die Grundversorgung auf kurzem Wege. Zudem wird Edeka an der Brandenburger Straße einen hochwertigen Supermarkt ausbauen. Im neuen Flächennutzungsplan sind weitere Möglichkeiten für Wohnbebauung eröffnet worden. Mit Augenmaß wird außerdem das Gewerbegebiet entwickelt. Auch hier ist eine stetige Zunahme der Nachfrage zu verzeichnen.

Zu wie viel Prozent ist das Gewerbegebiet derzeit ausgelastet?

Grob gesagt zu Zweidritteln. Vier Betriebe befinden sich auf dem Gelände.

Gibt es weitere Ansiedlungspläne für dieses Jahr?

Es gibt mehrere Anfragen, die sich aber alle noch in einem sehr frühem Stadium befinden. Daher kann dazu mehr noch nicht mitgeteilt werden.

Von Marion von Imhoff