Brück

Ein Großprojekt könnte neuen Schwung in das Gewerbegebiet Brück-Linthe und mehr Verkehr auf dem kommunalen Bahngleis dort bringen. Zumindest nach der Vorstellung von Investoren, die dort jetzt aktiv werden wollen. Sie planen ein Verladezentrum, in dem komplette Sattelauflieger und Anhänger von Lastwagen auf Eisenbahnwaggons umgeladen werden sollen.

Auf der Schiene gibt es keinen Stau

„Die Fracht würde somit an den immer häufigen Staus auf Autobahnen vorbei durch das Land rollen“, erklärt der Brücker Bürgermeister Matthias Schimanowski (Pro Brück) nach der ersten Vorstellung der Projekt-Idee in der jüngsten Sitzung der Stadtverordneten. Die Investoren wollen demnach ein Gelände am Ende der kommunale Gleisanlage hinter den beiden Granitbetrieben im Gewerbegebiet hinüber in den Linther Bereich nutzen.

Die Granitfirmen der Familie Mattes sind einer von zwei Hauptnutzern des kommunalen Bahngleises im Gewerbegebiet Brück. Dort rollen schwere Steinblöcke auf der Schiene an. Quelle: Thomas Wachs

Von der Straße sollen Anhänger und Auflieger dort im Stück auf Waggons verlanden werden. Die Zugmaschinen indes nicht. Partner der privaten Investoren, die öffentlich wohl zunächst noch nicht näher in Erscheinung treten wollen, „ist auch die Deutsche Bahn AG“, erklärt der Bürgermeister. Eine über das Amt Brück an die Investoren weitergeleitete Anfrage der MAZ blieb zunächst ohne Reaktion.

Der in Brück geplante Verladeplatz für Lkw-Anhänger soll helfen, die Verkehrsbelastung auf Autobahnen zu reduzieren. Quelle: Robert Michael/dpa

Der Bürgermeister und die Stadtverordneten seien prinzipiell offen für das Projekt. „Immerhin können wir mit einem Standortvorteil in unserem Gewerbegebiet punkten, das als eines der wenigen im Land über einen Bahnanschluss verfügt“, sagt Matthias Schimanowski der MAZ.

Noch offene Frage zu klären

Geklärt werden müssten aber durchaus noch einige Fragen. „So interessiert uns natürlich unter anderem, wie die Verkehrsströme laufen sollen und welche Belastungen sich daraus womöglich ergeben für die Straßen in der Umgebung sowie in unseren kommunalen Gewerbegebieten der Stadt Brück und der Gemeinde Linthe“, erklärt der ehrenamtliche Stadtchef.

Matthias Schimanowski (Pro Brück), der Bürgermeister der Stadt Brück ist offen für das Bahnprojekt in Gewerbegebiet. Quelle: Thomas Wachs

Das Anschlussgleis zum Gewerbegebiet Brück/ Linthe ist zumeist Eigentum der Stadt Brück. Ein Teilstück in der Gemarkung Linthe ist Eigentum der dortigen Gemeinde. Das gesamte Gleis wird durch die Stadt Brück bewirtschaftet.

Schienenstrang fährt nur Defizit ein

Zumeist fuhr der 1998 mit Hilfe von 3,5 Millionen Euro Fördergeld gebaute Schienenstrang mit Rangierplatz und teilweise doppelten Gleisen aber lediglich ein Defizit ein im Stadthaushalt. Es betrug im Jahr 2010 für die Bereithaltung der Schienen zwischen der Bahnstrecke und dem Gewerbegebiet mehr als 17 000 Euro. 2015 lag der Verlust bei gut 14.600 Euro und 2017 mal bei lediglich 3300 Euro. Im vorigen Jahr jedoch schlugen wieder rund 35.900 Euro als Verlust zu Buche.

An der kommunalen Gleisanlage in das Gewerbegebiet Brück/Linthe mussten vier Weichen saniert werden. Quelle: Thomas Wachs

Das hängt zusammen mit teuren Reparaturarbeiten an maroden Holzschwellen im Bereich diverser Weichen. Diese müssen von der Kommune finanziert werden. Eine Refinanzierung ist nicht gesichert.

Nur drei Betriebe am Gleis

Derzeit wird das Anschlussgleis in das Gewerbegebiet lediglich von drei Unternehmen genutzt. Die Hartmann AG bezieht Rohstoffe zur Produktion medizinischer Verbandstoffe und Hygieneprodukte über das Gleis. Zudem lassen zwei Granitfirmen ihre riesigen Steinblöcke auf Schiene antransportieren.

„Wenn es für den Gleisbetrieb also einen weitere Nutzer geben würde, könnte das die Auslastung und die Finanzsituation durchaus positiv verbessern“, sagt Bürgermeister Schimanowski. Das geplante Investitionsvorhaben würde den Gewerbestandort Brück/ Linthe erheblich aufwerten.

Von Thomas Wachs