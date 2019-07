Brück

Am Sonntag ist der Künstler Jörg Schönrock zu Gast im Seminar-, Kultur- und Gästehaus „Alte Brücker Post“. Er steht dann für Fragen und Gespräche zur aktuell laufenden Ausstellung „Kunst-Natur-Umwelt“ zur Verfügung.

Dabei handelt es sich um eine Gemeinschaftsausstellung von sieben Künstlern aus drei Nationen. Unter dem Motto „Kunst und Kuchen“ ist jeden Sonntag einer der Künstler anwesend, um mit den Gästen zu plaudern. Unter den Kunstwerken sind Aquarelle, Ölmalerei, Fotografien und Bleistiftzeichnungen.

Gesellenbrief im Glaserhandwerk

Jörg Schönrock wurde 1968 in Potsdam geboren, wo er heute noch lebt und arbeitet. Er hat nicht nur einen Gesellenbrief im Glaserhandwerk, sondern legte auch ein Diplom in Schlagzeug – Jazz/Rock/Pop an der Hochschule für Musik „ Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leizpig ab. Vor vier Jahren begann er zudem ein Studium an der Akademie für Malerei in Berlin.

„Maus“ (Öl auf Leinwand) von Jörg Schönrock. Quelle: Promo

Seit 2016 war Jörg Schönrock an mehreren Ausstellungen beteiligt und übernahm 2017 die Cover-Illustrationen für „Open Strings“, einem E-Gitarren-Übungsbuch.

Info: „Kunst & Kuchen“ am Sonntag in Brück, „Alte Brücker Post“, Ernst-Thälmann-Straße 39. Der Eintritt ist frei. Infos: 033844/519038.

Von MAZ