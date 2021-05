Brück

Gemalt hat er schon, seitdem er einen Stift in der Hand halten kann. Seit 1998 ist Juergen Motzel als freier Künstler selbstständig. Aufgewachsen zwischen Spessart und Odenwald lebt und arbeitet der 56-Jährige seit 35 Jahren in Berlin. Nun liebäugelt er damit, in die beschauliche Planestadt Brück zu ziehen. „Ich hätte nie gedacht, dass das mal ein Gedanke wird, aber im Moment spricht einiges dafür, Berlin zu verlassen und im schönen Brück etwas aufzubauen“, sagt der 56-Jährige.

Zur Galerie Der Künstler Juergen Motzel aus Berlin sucht ein Atelier in Brück. Der 56-Jährige fühlt sich aber schon seit 15 Jahren in der Planestadt wohl.

Es ist die Liebe, die ihn in den Fläming zog, wie er verrät. „Ich lebe und arbeite in Berlin, aber ich bin seit 15 Jahren regelmäßig bei meiner Lebensgefährtin in Brück“, sagt Juergen Motzel. „Überhaupt sind die Leute hier in Brück im Allgemeinen sehr hilfsbereit und aufgeschlossener als mancher denken mag“, schwärmt er.

Da aufgrund der aktuellen Situation „in Berlin eh nichts geht“, ist Juergen Motzel in Brück auf der Suche nach einem Atelier zum Malen. Die Idee „Kunst statt Leerstand“ gibt es in Berlin schon lange, weil die Ateliers in der Hauptstadt noch knapper sind, weiß der Künstler zu berichten. Ein entsprechender Aufruf auf Facebook für Brück brachte ihm „angenehme Rückmeldungen, allerdings noch nicht Greifbares“, sagt er.

Möglichkeit, sich zu präsentieren

„In Brück konnte ich inzwischen einige Kontakte knüpfen und da fiel mir auf, dass es hier auch eine Menge ungenutzter Räume oder Läden gibt, die gut geeignet als Arbeitsraum wären.“ Eine Kooperation mit dem Brücker Bestattungsunternehmen Fries gibt es bereits. „Gewerbetreibende stellen ihr Schaufenster zur Ausstellung zur Verfügung. Damit erhalten die Künstler die Möglichkeit, sich zu präsentieren und die Gewerbetreibenden freuen sich über ein interessantes Schaufenster“, erklärt Juergen Motzel die Aktion „Kunst im Schaufenster.

Seine großformatigen Kunstwerke verewigt er in Öl auf Holz sowie Leinwand, Auftragsarbeiten sind meistens in Acryl und Öl gehalten und bei seinen experimentellen Werken arbeitet Juergen Motzel mit verschiedensten Materialien, Collagen und Porträts. „Ich erfinde mit eigenen Formen und Farben neue surreale Welten, die es zu entdecken gilt. Der Betrachter verliert und findet sich in seiner ureigenen Wahrnehmung“, erklärt der Künstler seine Werke.

Aus dem Vollen schöpfen

Seine Kunstarbeiten verkauft Juergen Motzel weltweit, von Deutschland über den Niederlanden, Schweiz und Spanien bis in die USA und Kanada. Nahezu aus allem kann der Künstler Ideen für seine Werke schöpfen. „Es gibt weit mehr Inspiration, als ich tatsächlich umsetzen kann. Da kann ich aus dem Vollem schöpfen“, sagt der Berliner.

Seinen beruflichen Ausgleich findet Juergen Motzel beim Motorradfahren, wenn er mit dem Hund in Brück spazieren geht und die Natur genießen kann, verrät der Halb-Brücker, der neben der Malerei aber beruflich auch andere künstlerische Wege eingeschlagen hat. „Ich bin auch Musiker, spiele Keyboard. Neben Filmmusik spielen wir in Berlin kleine Songs und Trailer mit einem Produzenten ein. Die Zeiten auf der Bühne waren schon lange vor Corona vorbei.“ Nun freut sich Juergen Motzel auf Brück und seine Einwohner, und dass er als Künstler im Fläming neue Inspirationen und Ideen für seine künstlerische Arbeit bekommt.

Von Johanna Uminski