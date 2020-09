Linthe

Rund 70 Meter Schlauch liegen auf der Grünfläche mitten im Linther Dorf am Kriegerdenkmal. Verbunden sind die B- und C-Schläuche durch ein Übergangsstück. Dazwischen ist ein Druckbegrenzungsventil angebracht, das regelt, mit welchen Druck das Wasser aus dem Schlauch spritzt. „Bei Kindern ist es auf drei Bar gestellt“, erklärt Sophie Fiedler, Jugendwartin der Linther Jugendfeuerwehr. *

Zur Galerie Der erste Übungs-Einsatz der Kinder der Jugendfeuerwehr nach der langen Corona-Zwangspause fand auf dem Linther Dorfplatz statt – dort wurde eine Wasserentnahmestelle aus einem Brunnen geübt.

Motiviert packen die jungen Brandschützer mit an, während Sophie Fiedler Fragen stellt, die die Jungen und Mädchen eifrig beantworten. Unterstützt wird die 32-Jährige von Thomas Schröter, stellvertretender Jugendwart. „Ohne Thomas und die Unterstützung anderer Mitglieder wäre das nicht möglich“, betont Fiedler.

Während der Übung lernen die Kinder den Aufbau einer Wasserentnahmestelle mit Wasser aus dem Brunnen, durch einen Hydranten, erklärt die Jugendwartin. Nachdem alles verlegt, verbunden und geprüft wurde, heißt es „Wasser marsch!“.

Jugendwartin Sophie Fiedler der Linther Ortswehr. Quelle: Johanna Uminski

Die Kinder freuen sich nach über einem halben Jahr Corona-Zwangspause, dass sie endlich wieder in der Jugendfeuerwehr nicht nur ihr Wissen zeigen, sondern sich auch mit ihren Freunden nach der Schule treffen und dabei neue Sachen lernen können.

„Wir hatten Bedenken, dass zwischendurch Kinder abspringen, aber wir hatten Glück und begrüßen nach der langen Pause sogar zwei neue Interessenten“, berichtet Sophie Fiedler. Sie habe gemerkt, dass den Kindern in der lange Corona-Pause die Jugendfeuerwehr-Treffen massiv gefehlt haben, sagt die 32-Jährige. „Sie haben oft nachgefragt, wann es endlich losgeht.“

Linthe hat keine Nachwuchsprobleme

Nachdem das Hygienekonzept vom Kreisjugendwart aufgestellt und die Genehmigung des Brücker Amtes da waren, fand nun das erste Treffen nach über einem halben Jahr statt. „Es gelten die regulären Abstandsregeln, die Kinder müssen einen Mund-Nasenschutz tragen, wenn der Abstand nicht eingehalten wird und dürfen, wenn sie typische Corona-Krankheitszeichen aufweisen, natürlich auch zu den Treffen nicht kommen“, erklärt Fiedler. Außerdem dürfe die Ausbildung nur mit Personenbeschränkung stattfinden.

Nachwuchsprobleme habe die Ortswehr Linthe nicht, berichtet die Jugendwartin. „Als wir letztes Jahr im April die Jugendfeuerwehr ins Leben riefen, haben wir nicht gedacht, dass so viele kommen werden.“ 17 junge Brandschützer sind angemeldet, davon kommen regelmäßig etwa 15 Kinder zu den Übungen. Zwei Jugendliche sind bereits Anwärter für die Truppmannausbildung, sagt die Lintherin.

Finden es cool, dass nach der langen Pause die Jugendfeuerwehr in Linthe wieder gestartet ist (von links): Miley Stötzer, Marie Haseloff, Charlotte Zörner, Jasmin Wilsch, Raphael Schröter und Max Mahlzahn. Quelle: Johanna Uminski

„Dass so viele Kinder und Jugendliche Interesse haben und auch dranbleiben, das war schon überraschend und auch am Anfang eine Herausforderung für uns. Aber wir sind flexibel darangegangen. Außerdem kennen wir die Kinder aus dem Dorf.“

Einer von den begeisterten jungen Brandschützern ist der 11-jährige Max Mahlzahn. „Ich komme hierher, weil man was lernt und helfen kann. Außerdem wird man hier zu einem aktiven Feuerwehrmitglied ausgebildet“, sagt der Schüler, der die 14-tägigen Treffen während der Corona-Pause in der Ortswehr Linthe vermisst hat. Ebenso wie auch die 9-jährige Miley Stötzer. „Ich finde es cool, wenn ich hier meine Freunde sehe.“

Dem Familienruf alle Ehre machen

Über seinen Vater ist der 11-jährige Raphael Schröter zur Jugendfeuerwehr gekommen. „Ich habe die Treffen vermisst. Hier pumpen wir einen Brunnen aus oder üben Knoten“, erklärt der Linther. Besonders schnell hat Jasmin Wilsch die Knoten, wie man sie beispielsweise zum Abseilen benötigt, gelernt. „Ich finde es toll, dass wir nicht nur auf der Feuerwehrstation bleiben, sondern für die Übungen auch wohin fahren“, betont die 10-Jährige.

Den sportlichen Aspekt bei den zweistündigen Übungen findet die 8-jährige Maria Haseloff toll. „Ich bin hier auch von Anfang an mit dabei.“ Da ihr Papa, Opa und ihre Oma in der Freiwilligen Feuerwehr Linthe sind, war es für Charlotte Zörner eine Selbstverständlichkeit auch zum Wasserschlauch zugreifen. „Das ist eine Tradition bei uns und ich wollte dem Familienruf alle Ehre machen“, sagt die Lintherin.

Keine Freizeitangebote für Kinder in Linthe

Über so viel Begeisterung und Motivation freut sich Jugendwartin Sophie Fiedler. „Die Kinder haben hier ein gemeinsames Hobby und viele ihrer Väter sind in der aktiven Feuerwehr bei uns“, erklärt die 32-Jährige. Dass das Angebot der Freiwilligen Feuerwehr im Ort so gut von den Kindern angenommen wird, freut die Jugendwartin sehr.

„Wir haben im Dorf keine anderen Freizeitangebote wie beispielsweise Kinder-Fußball. Außerdem können die Schüler selbstständig und alleine hierherkommen, ohne dass die Eltern sie wohin fahren oder Fahrgemeinschaften bilden müssen.“

Von Johanna Uminski