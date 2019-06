Borkheide

Für die Jugendfeuerwehr von Borkwalde und Borkheide stand ein spannendes und aufregendes Wochenende bevor. Im Rahmen des Berufsfeuerwehrwochenendes zeigten die Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen acht und 16 Jahren in einem realitätsnahen Einsatzszenario ihr Können und Wissen aus der Theorie- und Praxisausbildung.

Für die 16 Jungs der Jugendfeuerwehr haben sich die Organisatoren einiges einfallen lassen: Die Übungen reichten von Sturmschäden über Katze vom Baum holen bis zur Personensuche. Doch das wirkliche Highlight war ein simulierter Großbrand im Schwimmbad.

Verbrennungen und offene Wunden

Neben Rauchgasvergiftungen und Prellungen gab es auch Verbrennungen und offene Wunden. Dass gerade diese Verletzungen sehr realistisch aussehen, ist dem Team um Annett Giese, Sandra Albertziok-Skambraks und Nadine Harth zu verdanken, die die Verletzten geschminkt haben. Insgesamt elf Personen, zum Teil Schwerverletzte, mussten die Jugendlichen aus dem brennenden Gebäude im Naturbad retten und in Sicherheit bringen.

Zufrieden nach der Übung zeigt sich Jugendwart Daniel Kühn: „Ich kann nichts Negatives sagen, denn das Ganze dient als Ausbildung für Groß und Klein. Wir haben nun gesehen, wo wir die Jugendlichen noch trainieren und ausbilden können und was noch optimiert werden kann.“ Die Ausbildung sei gut geplant und durchgeführt worden. „Wir sind stolz auf die Jugend und haben ein gutes Gefühl, diese irgendwann in die Einsatz-Abteilung zu übergeben“, betont der 22-Jährige.

Üben für den Ernstfall: Die Jugendlichen der Feuerwehr im Einsatz. Quelle: Lutz Behnke

Jeden Dienstag – außer an Feiertagen oder in der Ferienzeit – treffen sich die Jugendlichen, um sich auf solche Übungen vorzubereiten. „Die Jungs werden in alle Richtungen ausgebildet. Hauptschirm ist die Feuerwehrdienstvorschrift 3, was die Einheiten im Einsatz machen, aber auch Knoten und Funkausbildung gehören dazu“, so Kühn weiter. „Ein großes Dankeschön an alle, die am Samstag sich als Verletzte zur Verfügung gestellt haben, an die Zusammenarbeit mit der DLRG und dem DRK sowie an alle Kameraden der Feuerwehr.“

Zufrieden zeigt sich auch Hanno Zander vom DRK, der bei der Übung Einsatzleiter für den Behandlungsplatz war. „Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit der Übung. Perfekt ist nie etwas.“ Die Aufgabe seines Teams war, den Behandlungsplatz aufzubauen und die Verletzten vom Schwimmbad zu diesem Platz zu transportieren.

Feuerwehr sucht Nachwuchs An der Übung waren die Jugendfeuerwehr Borkwalde/Borkheide sowie die Borkheider Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und die Technik- und Sanitätsgruppe des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) aus Werder/Havel beteiligt. Unterstützt wurde die Übung zudem vom Borkheider Waldbad. Die Jugendfeuerwehr Borkheide/Borkwalde sucht Nachwuchs. In Borkheide ist ein Eintritt ab dem zehnten Lebensjahr, in Borkwalde ab acht Jahren möglich. Treffen ist jeden Dienstag von 17 bis 18.30 Uhr. Bei Interesse einfach vor Ort bei der Freiwilligen Feuerwehr melden.

„Es hat alles funktioniert, aber im Endeffekt hätten wir vier Sanitäter mehr gebraucht. Wir sind von drei bis vier Verletzten ausgegangen. Am Ende waren es sechs – zum Teil Schwerverletzte“, berichtet der Werderaner. „Im Ernstfall hätte ich mehr Einsatzkräfte nachgefordert.“

Unterstützt wurde die Jugendfeuerwehr auch von der DLRG-Ortsgruppe Borkheide, die die Verletzten aus dem brennenden Gebäude rettete. „Wir haben die Verletzten versorgt und den Rettungswagen übergeben“, sagt Enrico Kaiser, technischer Leiter Einsatz. Darüber hinaus standen von der DRLG zwei Sanitäter im Behandlungszelt.

Erfolgreiche Übung: Zufrieden zeigen sich nach dem Wochenende die Freiwillige Feuer Borkheide/Borkwalde, die DLRG-Ortsgruppe Borkheide sowie das DRK. Quelle: Lutz Behnke

„Ein ganz dickes Lob an meine Truppe. Ich bin stolz auf euch“, betont der Borkheider. Begeistert vom Übungswochenende war von Anfang an der Vorstand des Waldbades: „Wir haben Tür und Tore für diese Aktion geöffnet und die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Im Rahmen der Möglichkeiten würden wir das immer wieder tun“, betont Matthias Giese, IT-Verantwortlicher und Techniker des Borkheider Waldbades.

Von Johanna Uminski