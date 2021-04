Brück

Zigarettenkippen, leere Bierflaschen und Müll liegen auf dem etwa 200 Quadratmeter großen Spielfeld verteilt. Die Rede ist auch von einem brennenden Müllereimer. Zugetragen hat sich dieses Ereignis letzten Freitag auf dem kleinen Kicker-Spielfeld am Sportplatz an der Brücker Oberschule. Seitdem erhitzen die Vorkommnisse die Gemüter auf Facebook.

„Mindestens vier Hände voll Jugendliche, ein Großteil wohl der 7. Jahrgangsstufe, haben es tatsächlich geschafft, das Gelände so zu hinterlassen“, schreibt Ste Ja und postet ein paar Fotos vom verschmutzten Spielfeld auf Facebook. Mit über 50 Reaktionen auf den Vorfall beschäftigte das Thema die Community. „Einfach traurig. So was gab es zu meiner Zeit auf der Oberschule nicht“, schreibt beispielsweise Stephan Kestin.

Die Jugend hat gerade noch ein Problem

„Dort ist jeden Tag Betrieb, bis spät abends und laute Musik“, weiß Benjamin Dahlmann zu berichten. Einige Kommentatoren haben ein paar Lösungsvorschläge „Schloß vor, wer rauf will, trägt sich ein und ist für die Zeit verantwortlich für die Anlage“, schreibt Eik Schreiber. „Vielleicht sollte darüber nachgedacht werden, im Rahmen einer Unterrichtsstunde, die Jugendlichen mit einem Müllsack ausgestattet zu den vielen von ihnen so hinterlassenen Orten zu schicken. Vielleicht sensibilisiert sie das“, schreibt Hexe Zweitausendacht.

Das Thema Verschmutzung des öffentlichen Raumes durch Jugendlichen bestehe schon seit Generationen, sagt Matthias Schimanowski, Bürgermeister von Brück. „Die Jugend hat gerade noch das Problem, das sie nicht weiß, wohin sie gehen können. Das soll die Verschmutzung nicht entschuldigen. Und sie treffen sich, auch wenn es nicht erlaubt ist. Das ist auch nicht in Ordnung. Die Jugendlichen müssen für die Verschmutzung zur Verantwortung gezogen werden“, so der ehrenamtliche Ortschef, der sich freut, dass die unschönen Hinterlassenschaften mittlerweile von Jugendlichen weggeräumt wurden.

Schulleiterin der Brücker Oberschule: Barbara Neupauer. Quelle: Johanna Uminski

Traurig über den Vorfall zeigt sich auch Barbara Neupauer, Schulleiterin der Brücker Oberschule. „Wir halten den Platz mit den Jugendlichen immer sauber und haben ihn im Mittagsband, im Sportunterricht oder im Rahmen der AG benutzt. Seit Dezember sind wir allerdings nicht mehr auf dem Platz gewesen“, so die Lehrerin. Auch der Hausmeister schaue regelmäßig auf den Platz und halte diesen ebenfalls sauber, sagt Neupauer weiter. Sie wisse, dass die Jugendlichen gerade eine schwierige Zeit durchmachen, da der persönliche Kontakt untereinander weggebrochen ist.

„Wir arbeiten daher eng mit dem Mehrgenerationenhaus und den Schulsozialarbeitern zusammen. Sie haben einen Blick auf die Jugendlichen und weisen auf die Einhaltung der Coronaregeln hin.“ Sie wisse allerdings nicht, wer den Mini-Soccerplatz zugemüllt haben könnte. „Im Ort sind ja nicht nur Jugendliche aus Brück unterwegs, sondern auch Schüler aus den Nachbarorten.“ Das Brücker Amt erreichte mittlerweile ein Entschuldigungsbrief von Jugendlichen, weiß Neupauer ebenfalls zu berichten.

Dieses Foto der Verschmutzung von Jugendlichen wurde auf Facebook hochgeladen. Quelle: privat

Es ist bedauerlich, dass einige wenige Jugendliche ihre Treffpunkte in solch einem Zustand hinterlassen, sagt Kai Fröhlich, Pressesprecher der Brücker Amtsverwaltung. „Das Phänomen ist weder beim Minisportplatz noch bei der Wanderhütte neu, tritt aber Dank Corona aktuell vermehrt auf. Bei dem brennenden Mülleimer möchte ich erst mal keinen Vorsatz unterstellen, angesichts der Tatsache, dass dort auch viel geraucht wurde.“

Betreut werde der Sportplatz vom FSV Brück, der auch nach Möglichkeiten ein waches Auge auf den Minisportplatz hält, erklärt Fröhlich. „Die Wanderhütte hat Herr Tangatz errichtet, der Bürgerverein unterstützt jetzt im Betrieb.“ Ein Verschließen des Sportplatzes ist wenig sinnvoll, da die Umzäunung nur hüfthoch ist, erklärt der Amtsmitarbeiter weiter.

Die Sache im Auge behalten

Doch es gibt auch eine gute Nachricht. „Jugendliche um Herrn Baitz haben sich um die Beseitigung des Mülls gekümmert, der Bauhof kümmert sich um die Abholung der Müllsäcke. Wenn jetzt alle Parteien, gerne auch die Schule als Mitnutzer des Platzes, die Sache im Auge behalten, dann sollte das Problem wieder in den Griff zu bekommen sein“, sagt Kai Fröhlich zuversichtlich. Das Ordnungsamt wird nach Möglichkeit eine Extrarunde dort mache.

Darüber hinaus werden wieder Schilder angebracht, denn nach der neusten Änderung der Eindämmungsverordnung, in Kombination mit der seit heute gültigen Notbremse, ist der Aufenthalt in Gruppen nicht mehr zulässig, erklärt der Sprecher des Brücker Amtes weiter.

Den Maerker nutzen

Die Mülleimer am Minisportplatz und an der Wanderhütte werden mindestens ein Mal pro Woche vom Bauhof geleert. „Sollte es trotzdem zu Müllanhäufungen kommen, mögen die Bürger bitte den Maerker nutzen, um dies zu melden“, sagt Kai Fröhlich. Der Maerker ist über die Startseite des Amtes Brück zu erreichen.

Von Johanna Uminski