Jugendlicher aus Borkheide rennt nackt durch die kalte Nacht

Borkheide

Ein Jugendlicher ist am frühen Dienstagmorgen zunächst vermisst gewesen. Eine mehr als zweistündige Suchaktion in Borkheide und Umgebung endete dann jedoch erfolgreich, als die Dämmerung einsetzte. Gegen vier Uhr hatte sich die Mutter bei der Polizei gemeldet. Sie gab an, dass ihr Sohn, offenbar aufgrund seines Drogenkonsums, mit psychischen Problemen zu kämpfen habe. Demnach sei er gerade im Wahn unterwegs und habe nackt das elterliche Wohnhaus in unbekannte Richtung verlassen.

Bekannte wurden befragt

Als die Beamten kurz darauf in Borkheide eintrafen, leiteten sie umgehend eine Großfahndung ein. Schließlich war es bei Werten unter dem Gefrierpunkt klirrend kalt und es herrschte Nebel. Sowohl der Polizeihubschrauber, als auch Diensthunde von Polizei und Rettungsstaffel wurden angefordert. Beamte aus Bad Belzig und Beelitz sowie vom Autobahn-Revier beteiligten sich an der Suche. So wurden unter anderem Freunde und Bekannte aufgesucht und befragt – allerdings vergeblich.

Gegen 6.30 Uhr konnte der 17-Jährige – tatsächlich unbekleidet – dann in Borkheide von Polizisten festgestellt werden. Im ersten Moment wollte er wegrennen, als er die Polizisten entdeckte. Dann wurde er durch gutes Zureden von den Beamten überzeugt, sich zum Elternhaus begleiten zu lassen, heißt es im Bericht der Polizeidirektion West.

Mit Verletzungen ins Krankenhaus

Der Jugendliche gab an Joggen gewesen zu sein. Er wies augenscheinlich erhebliche Sturzverletzungen auf, um die sich Rettungskräfte kurz darauf kümmerten. Sie brachten ihn für weiterere Behandlungen in ein Krankenhaus.

Von René Gaffron