Brück

Mit einer Strafanzeige wegen Körperverletzung konfrontiert ist jetzt ein 15-Jähriger. Der Junge gehörte zu einer Gruppe von Jugendlichen, die am Dienstag am Bahnhofsvorplatz in Brück Passanten beschimpft und mit Gegenständen beworfen haben sollen.

Dies geschah nach Angaben eines Zeugen gegen 14.30 Uhr aus einem Buswartehäuschen heraus. Die Polizei wurde gerufen. „Die Kollegen trafen vier Jugendliche an und kontrollierten diese“, teilt Oliver Bergholz, ein Sprecher der Polizeidirektion West am Mittwoch mit.

Anzeige

Nach ersten Ermittlungen hatte der Jugendliche im Alter von 15 Jahren einen Stein auf ein vorbeilaufendes Mädchen im Alter von 13 Jahren geworfen und dieses dabei leicht verletzt.

Weitere MAZ+ Artikel

„Eine medizinische Betreuung war nicht erforderlich“, informiert Bergholz. Die Beamten nahmen Strafanzeige auf und übergaben den minderjährigen Angreifer später an seine Eltern. Nun ermittelt die Kriminalpolizei zu dem Vorfall.

Von MAZ