Brück

Der Krieg und das damit verbundene Leid in der Ukraine beschäftigt auch die Jugendwarte des Brücker Amtes. Gemeinsam haben sie überlegt, wie sie im Rahmen des Zivilschutzes aktiv die humanitäre Lage in dem Land verbessern können. „Nach kurzer Überlegung stand fest, dass Mannschaftszelt der Jugendfeuerwehr zu spenden“, sagt Oliver Lauft, Brücker Amtsjugendwart.

In Rücksprache mit dem Träger des Brandschutzes konnte diese Idee umgesetzt werden. Doch bevor das sechs Meter mal zehn Meter große Zelt gespendet werden konnte, gab es noch einiges zu erledigen, erklärt der 25-Jährige. „Um das Zelt in einem einwandfreien Zustand spenden zu können entschieden sich die Jugendwarte dazu, dass Zelt zu reinigen und es neu zu imprägnieren.“

Bevor das Mannschaftszelt seinen Weg in das Kriegsgebiet der Ukraine antrat, wurde es von den Jugendwarten des Brücker Amtsbereiches in mehreren Arbeitseinsätzen gereinigt. Quelle: Ludwig Friedrich

An drei Arbeitseinsätzen wurde das Mannschaftszelt gekärchert, getrocknet und imprägniert. Große Unterstützung erhielten die Jugendwarte vom Landwirtschaftsbetrieb Agrar Planetal Golzow GmbH, welche Platz und Profiequipment zur Verfügung stellten, um das Zelt wieder weiß erstrahlen lassen zu können, berichtet Lauft. „Noch in derselben Woche fand das Zelt seinen Weg in die Ukraine, wo es durch einen Hilfstransport der Kreisfeuerwehrverbände Potsdam-Mittelmark hoffentlich unterstützend eingesetzt werden kann.“

Zum Einsatz kam das Mannschaftszelt bisher bei Jugendwehrveranstaltungen wie beim Zeltlager oder beim Amtsausscheid als Versorgungszelt, berichtet Oliver Lauft. „In der Ukraine ist das Mannschaftszelt dringend benötigt als Sanitätszelt oder Unterschlupf für Geflüchtete“, erklärt der Amtsjugendwart.

Schnelle und unkomplizierte Hilfe

Durchschnittlich sechs bis acht Personen haben bei den Arbeitseinsätzen mitgewirkt, die unter der Woche stattgefunden haben. „Trotzdem haben sich jedes Mal so viele gefunden, die Arbeitseinsätze zu unterstützen“, lobt der 25-Jährige. „Es war uns wichtig, schnelle und unkomplizierte Hilfe zu leisten“, sagt Caroline Hoffmann, stellvertretende Amtsjugendwartin.

Auf der Suche nach einem neuen Mannschaftszelt sind die Jugendwarte über Fördermittel einer Jugendinstitution im Brücker Amt auf einen Ersatz gestoßen. „Das Mannschaftszelt wurde bereits vor Corona beschafft. Das ist aber untergegangen, weil das Zelt in den letzten zwei Jahren nicht zum Einsatz gekommen ist“, sagt Oliver Lauft. Das Mannschaftszelt sei zwar kleiner, aber für die Zwecke der Jugendwehren im Brücker Amtsbereich ausreichend, so der Cammeraner.

Aktuell braucht die Jugendfeuerwehr des Amtes Brück ebenfalls Unterstützung, sagt der Amtsjugendwart. „Wir benötigen ein Mannschaftstransportfahrzeug für die Ausbildung und Freizeitaktivitäten für unsere Jugendfeuerwehr. Hierzu werden noch Sponsoren gesucht.“ Wer helfen kann oder Interesse hat, kann sich an die 033844-62113 oder brandschutz@amt-brueck.de wenden.

Von Johanna Uminski