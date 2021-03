Junger Mopedfahrer angetrunken in Brück gestoppt

Brück

Ein jugendlicher Alkoholsünder ist am Montagabend in Brück-Trebitz ertappt worden. Mit seinem Moped war er dort kurz vor 21 Uhr, in eine Verkehrskontrolle geraten.

Dabei nahmen die Beamten „die Fahne“ im Atem wahr. Ein Test wurde deshalb durchgeführt. Das Gerät zeigte 0,27 Promille. Da der Fahrer jedoch noch in der Probezeit ist, kommt er nicht ungeschoren davon. Vielmehr musste der 17- Jährige den Gesetzeshütern für eine weitere Atemalkoholprobe auf das Revier in Bad Belzig folgen.

Nach deren Abschluss wurde der junge Mann an die Eltern übergeben.

Von René Gaffron