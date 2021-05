Borkwalde

Beim Kabelklau zu Pfingsten in Borkwalde handelt es sich wohl doch um einen Akt der Sabotage. Diese Auffassung vertritt jedenfalls Egbert Eska. Wie der ehrenamtliche Bürgermeister informiert, deutet die Vorgehensweise der unbekannten Täter darauf hin.

Demnach hätten sie die neu verlegten Stromleitungen an den Schnittstellen für die neu zu errichtenden 14 Straßenlaternen im vierten Abschnitt de Olof-Palme-Rings durchtrennt. Die jeweils freiliegenden Kabelschlaufen wurden gestohlen. Nach Einschätzung des Ortschefs handelt es sich um einen weiteren Akt des kriminellen Vandalismus. „Ich verurteile aufs Schärfste diese Handlung und hoffe, dass die Täter dingfest gemacht werden“, erklärt Egbert Eska.

Schaden lässt sich beziffern

„Die Polizei muss in dem Sachverhalt erst einmal ermitteln“, sagt Christopher Zerbe von der erneut betroffenen Tiefbaufirma in Brück-Gömnigk. Mit einer Bewertung hält er sich deshalb zurück. Fakt ist, dass seine Firma auf einem Schaden von 3000 Euro sitzt, der momentan nicht durch eine Versicherung gedeckt sei. Die Übergabe der Leistung mit Protokoll an den Investor hätte erst noch erfolgen sollen, heißt es.

Kupferkabel - die Enden wurden auf der Baustelle in Borkwalde gekappt. Quelle: Johanna Uminski

„Momentan werden andere Arbeiten erledigt“, bestätigt Christopher Zerbe, dass umdisponiert werden musste. „Aber wir haben Verträge, die wir erfüllen werden“, sagte er der MAZ. Neues Kupferkabel zu besorgen, sollte möglich sein. Aber wegen der allgemeinen Entwicklung der Baustoffpreise dürfte das Material schon teurer werden.

Revierpolizisten vor Ort

Seit einigen Monaten gibt es im Neubauviertel von Borkwalde des öfteren Angriffe auf die Baustelle. Im März fand sich die Drohung „Nicht weiter machen – sonst machen wir weiter!“ auf einem Zettel unter dem Scheibenwischer eines Baggers. Die Baumaschinen werden zum Feierabend auf einem Gelände der Kommune untergestellt. Auch Kritiker der aktuell sehr dynamischen Ortsentwicklung verurteilen die Eskalation öffentlich.

Sie wird noch begünstigt, solange kein Licht und keine Leute im Quartier sind. Das Abklemmen der Kabel hat wiederum keinen Lärm erzeugt. Die Revierpolizisten waren am Mittwochvormittag noch einmal am Tatort. Die Erkundungen blieben aber bislang ohne Erfolg, wie Polizeisprecherin Jana Birnbaum erklärt. Die Kollegen wären aber weiter aufmerksam und ansprechbar für Zeugen.

Von René Gaffron