Karneval in Brück: Narren verkünden mit Hupkonzert die fünfte Jahreszeit

Brück

„Hab ich was verpasst?“ fragten sich einige Brücker auf Facebook, als an ihren Häusern ein Autokorso mit lautem Hupkonzert passierte. Schnell war die Antwort gefunden. Da schunkeln mit Abstand eher schwierig ist, entschieden sich die Narren des Brücker Karnevalsclubs für eine abgespeckte Version, wo alle zusammen, aber irgendwie auch jeder Haushalt unter sich war.

„Aliwatschi, hei, hei!“ tönte es durch die abendliche Stille. Um 19.11 Uhr trafen sich der Brücker Bürgermeister Matthias Schimanowski und der neue Präsident des Karnevalsclubs Bernd Pötner unweit des Bahnhofs am Mehrgenerationenhaus zur Schlüsselübergabe. „Es war eine sehr angenehme und vor allem kreative Art und Weise, die Saison zu eröffnen“, sagt Schimanowski begeistert.

Pünktlich am vereinbarten Platz strahlten ihm die Scheinwerfer von rund 20 Autos entgegen, in denen es sich die Vereinsmitglieder gemütlich gemacht hatten. Der Einfallsreichtum der Karnevalisten beeindruckt ihn: „Die Aktion zeigt, dass der Zusammenhalt auch in diesen schwierigen Zeiten funktioniert.“ Der Spaß blieb nicht hinter der Eindämmungsverordnung zurück.

Auch Neu-Präsident Bernd Pötner ist zufrieden. „Es war wirklich schon und die Schlüsselübergabe hat wie geplant geklappt“, erzählt er. Einige Autos waren in den Vereinsfarben rot-weiß geschmückt und mit Luftballons dekoriert. Einige Brücker winkten dem Korso vom Bürgersteig aus zu, andere genossen das Schauspiel am Fenster in der warmen Stube.

Ein besonderer Abend war es auch für Eckart Schulz. Nach nunmehr zehn Jahren als Clubpräsident, führt sein Amt nun Pötner weiter. Der ihm im Gegenzug das Amt des Ehrenpräsidenten antrug. So wurde mit lautem Getöse, aber auch ganz ohne Schunkeln bewiesen, dass die Liebe zum Karneval mit Abstand genauso groß ist, wie vor Corona.

Viele Karnevalsverein im Hohen Fläming hatten bereits im September ihre Veranstaltungen abgesagt. Mit dem Lockdown light ab November verschärfte sich die Situation zusätzlich. Auch für die Sitzungen im Februar wagt sich noch niemand an eine feste Planung. Das Training der Tanzgruppen könnte aber, sofern es Lockerungen gibt, unter Einhaltung der Abstandsregelungen wieder aufgenommen werden. Und dann schauen alle auf die kommende Saison 2021/2022, die hoffentlich wieder in alter Tradition mit viel Rumms die fünfte Jahreszeit einläutet.

Von Natalie Preißler