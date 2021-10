Karneval in Lehnin und Golzow: Ungeimpfte haben nichts zu Lachen

Lehnin/Golzow

Die Lehniner Karnevalisten wollen zünftig in ihre 52. Session starten. Zwar wird am 11. November coronabedingt auf die Erstürmung des Kloster Lehniner Rathauses verzichtet, doch sind alle Fans des närrischen Treibens um 18.11 Uhr auf dem Markgrafenplatz eingeladen. „Unsere Garde samt Kanone wird beim Auftakt dabei sein. Bei aller Vorsicht wollen wir an diesem Abend wieder Spaß haben“, kündigte LCV-Präsidentin Manuela Hadler gegenüber der MAZ an. Ein neues Prinzenpaar wird es auch geben, dessen Identität aber noch geheim bleibt.

LCV wartet noch ab

Wie es nach dem 11.11. mit den einzelnen Indoor-Veranstaltungen weitergeht, hängt von den künftigen Corona-Umständen ab. Für den 9. November plant das Land eine neue Allgemeinverfügung. „Danach sehen wir weiter“, so die Lehniner Präsidentin. Denkbar bei allen künftigen Sitzungen ist die Anwendung der 2G-Regel. Dann hätten nur geimpfte oder genesene Karnevalsfans Zutritt zu den Sitzungen.

Der Golzower Karnevals Klub steht vor seiner 49. Saison. Quelle: Silvia Zimmermann

So wollen es jedenfalls die Verantwortlichen des Golzower Karnevals Klub (GKK) in ihrer 49. Saison halten. Auf ihrer Internetseite kündigen die Golzower an, dass alle Karnevalsveranstaltungen im Gasthaus „Zur Erholung“ unter den gesetzlichen Bestimmungen mit der 2G-Regelung durchgeführt werden. Wegen der Hygiene- und Abstandsregeln beginnt der Einlass zu den Prunksitzungen bereits um 17.30 Uhr. Der Personalausweis und der Impfnachweis sind mitzubringen. Die Bewirtung mit Speisen ist nur bis 19.30 Uhr mit Beginn der Veranstaltungen möglich.

Agrar GmbH ist Schirmherr

Los geht es mit der ersten Prunksitzung in Golzow am 22. Januar 2022. „Zwei gesonderte Veranstaltungen Anfang Februar sind den Rentnern und Kindern vorbehalten“, teilte Präsident Andres Meier auf Nachfrage mit. Die 49. Saison in Golzow wird angeführt vom Prinzenpaar Prinzessin Heike I. und Prinz Dirk I. Die letzte von fünf Prunksitzungen findet am 26. Februar statt. Schirmherr der 49. Saison ist die Agrar Planetal Golzow GmbH. Den 11.11. begeht der GKK vereinsintern.

Von Frank Bürstenbinder