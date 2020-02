Kathlen Pötner näht die prunkvollen Kleider für den Brücker Karnevalsclub

Brück

Es ist ein super Ausgleich zum Job, wenn sie zur Nähmaschine greift, sagt Kathlen Pötner. „Ich mache das aus Spaß an der Freude und kann dabei sehr gut vom Alltag abschalten.“

Seit neun Jahren gehört die Erzieherin zum festen Team im Brücker Karnevals Club (BKC) und kümmert sich um alle anstehenden Näharbeiten, die zum Gelingen der Karnevalssaison beitragen. Schließlich wollen die Jecken im schön dekorierten Ambiente des Brücker Schützenhauses Spaß und Freude verbreiten.

Die gebürtige Greifswalderin ( Mecklenburg-Vorpommern) liebt es, sich kreativ und künstlerisch an der Nähmaschine auszutoben. Nicht selten kommt auch ihr Plotter, ein Gerät, das Zeichnungen auf verschiedenen Materialien darstellt, zum Einsatz, sodass ihren Ideen kaum Grenzen gesetzt sind. „Ich werde auch gefragt, ob ich Geschenke basteln kann. Das mache ich auch sehr gerne und ist sicherlich berufsbedingt auch ein Hobby von mir“, gibt die Erzieherin zu.

Zur Galerie Kathlen Pötner ist seit neun Jahren im Brücker Karnevals Club (BKC) und bereichert den Verein nicht nur mit ihrem Näh- und Basteltalent.

Vor neun Jahren ist Kathlen Pötner über ihren Mann Bernd, der Mitglied im Elferrat und Vize-Präsident des BKC ist, zum Karneval gekommen. „Ich wäre sonst nicht dazu gekommen. Aber damals formierte sich der Weiberelfenrat und schon war ich dabei“, sagt die 48-Jährige. Die Herzlichkeit, Freundlichkeit und Zusammengehörigkeit im Verein haben Kathlen Pötner sofort angesprochen.

„Man wird so herzlich aufgenommen und freundlich bedrängt mitzumachen“, sagt sie schmunzelnd. Angefangen hat alles damit, dass sie gebeten wurde, eine Kleinigkeit zu nähen, erinnert sie sich. Aus der einmaligen Anfrage wurde eine Gewohnheit. „Ich bin keine gelernte Schneiderin, aber es ist trotzdem schön geworden“, sagt Pötner.

Neues Kleid für Zeremonienpuppe des Weiberelfenrates

Zu ihren Aufgaben gehören nicht nur Änderungsschneidereien für die Vereinsmitglieder, sondern auch das Nähen von Schärpen für das Prinzenpaar. „Dieses Jahr habe ich auch die Weste des Prinzen geschneidert“.

Besonders aufwendig sind die etwa vier mal drei Meter großen Vorhänge für den Saal, insgesamt 10 Stück an der Zahl, die sie mit Paillettenband bestückt hat, berichtet die Wahl-Brückerin. „Unsere Zeremonienpuppe des Weiberelfenrates nähe ich auch jedes Jahr, je nach dem Motto, ein neues Kleid. Dieses Jahr ist das Thema Gothic.“

Schmuckborten und glitzernde Pailletten werten Stoff auf

Kathlen Pötner ist immer auf der Suche nach besonderen und ausgefallenen Stoffen, Pailletten und Schmuckborten. Selbst im Urlaub, wie ihr Mann Bernd berichtet. „Bei unserem Wochenend-Trip nach Schwerin hat Kathlen einen Stoffladen gefunden, in dem sie ganz viel Karnevalszeug geholt hat. Ich weiß ja, wofür es ist und habe geduldig eine Stunde draußen auf sie gewartet.“

Vor allem Schmuckborten und funkelnde und glitzernde Pailletten werten selbst den hässlichsten Stoff auf, weiß die Expertin. Wenn wieder ein größeres Nähprojekt ansteht, dann versucht Kathlen Pötner, die seit 1990 in Brück wohnt, alles „hintereinander wegzunähen“, wie sie erzählt.

Engagiert sich seit neun Jahren im Brücker Karnevals Club (BKC): Kathlen Pötner aus Brück näht und bastelt für den Verein. Die Vereinsfarben sind rot und weiß. Quelle: Johanna Uminski

„Ich bin froh, wenn ich fertig bin und dann gibt es auch eine Zeit, in der ich meine Nähmaschine gar nicht anfasse.“ Ihre Inspirationen kommen ihr während des Nähens. „Ich habe vorher keine Idee im Kopf und fange einfach an und sehe erst beim Nähen, was daraus wird.“

Beeindruckt ist Kathlen Pötner nicht nur von den vielen lieben Menschen im Brücker Karnevals Verein, sondern auch von der Wertschätzung, die sie für ihre Näharbeiten erfährt. „Die sind wirklich dankbar dafür, dass ich das mache. Ich spüre Achtung und Respekt.“ In ihrer neunjährigen Mitgliedschaft bei den Brücker Jecken sind der Erzieherin viele schöne Momente in Erinnerung geblieben.

Zufrieden, wenn Gäste im Publikum abgehen

Aber eine Sache gefällt ihr besonders. „Wenn ich hinten auf der Bühne mit den anderen Frauen im Weiberelfenrat sitze, direkt das Publikum sehe und mitbekomme, wie die abgehen, dann gibt mir das Zufriedenheit, weil ich weiß, dass die ganze Arbeit nicht umsonst ist.“

Lesen Sie dazu auch:

Karnevalisten freuen sich auf Jubiläumssaison

Der BKC feiert berauschende Feste

Spaß an der Gemeinschaft: Alexandra Wendt tanzt bei den Brücker Funken

Prominente Gäste zum 55. Geburtstag

Von Johanna Uminski