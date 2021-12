Kein Eisbaden zu Neujahr: Naturbadverein Borkheide steht das Wasser bis zum Hals

Borkheide

Die Covid-19-Pandemie bringt den Naturbadverein Borkheide im 22. Jahr seines Bestehens in Existenznöte. Zum zweiten Mal in Folge muss das Eisbaden am Neujahrstag im Waldbad abgesagt werden. Das ist nur ein Teil des Schicksals.

Sämtliche Festlegungen der Anordnung zur Eindämmung des Virus sprechen dagegen – unter anderem das Ansammlungsverbot zum Jahreswechsel. „Also wird niemand – auch nicht inkognito – am Sonnabendnachmittag dort ins Wasser gehen“, bestätigt Jörg Liebing als Vorsitzender des 700 Mitglieder zählenden Vereins.

Eisbaden in Borkheide lockt immer viele Zuschauer

Seit 2005 wird der bei einer Wette im Sommer geborene Brauch eigentlich gepflegt. Zuletzt waren es am 1. Januar 2020 genau 53 Wagemutige, die auch aus Berlin und Bad Belzig anreisten, um den Kaltstart zu vollziehen. Mehr als 150 Zuschauer bilden immer eine würdige Kulisse und sorgen am Bratwurst- und Glühweinstand zudem für die ersten Einnahmen des Jahres.

Die gute alte Zeit im Waldbad Borkheide: 2008 mussten die Protagonisten des Naturbadvereins tatsächlich das Eis auf der Oberfläche des Gewässers öffnen. Quelle: René Gaffron

„Für das kommende Jahr haben wir bis jetzt noch gar keine Veranstaltungen geplant. Es weiß ja niemand wie sich die Situation entwickelt“, erklärt der Vereinsvorstand auf MAZ-Anfrage. Unter welchen Regeln die Freibäder im Frühjahr öffnen werden, bleibt abzuwarten.

Wenn weiterhin eine 2G-Regel erfüllt werden muss, wird es für das Waldbad sehr schwierig. Es wird ausschließlich im Ehrenamt betrieben und für die Kontrollen am Eingang ist kein Personal vorhanden.

Rettungsschwimmer bleiben knapp

Auch die geringe Zahl der zur Verfügung stehenden Rettungsschwimmer hat sich trotz Werbung, Briefen, Aufrufen auch noch nicht gebessert. Bei der offenen Perspektive scheint zumindest nachvollziehbar, dass es nur gebremstes Interesse an der Rettungsschwimmer-Ausbildung gibt.

Die Besucherstatistik belegt den traurigen Trend. 2019 wurden noch 20.500 Badegäste am Kiefernstrand begrüßt. In den vergangenen beiden Jahren war es nur die Hälfte _ 2020: rund 10.200; 2021: rund 10.700. Der Rückgang erklärt sich durch die jeweils verkürzte Saison. So wurde das Waldbad erst am 11. Juli 2020 bzw. 18. Juni 2021 geöffnet.

Schwimmlehrer Frank Wiens ist traurig, dass erneut kein Eisbaden im Waldbad Borkheide stattfindet. Quelle: Johanna Uminski

Frank Wiens, Schwimmlehrer von DLRG-Ortsgruppe und Borkheider SV 90, sonst regelmäßig Teilnehmer beim Eisbaden, findet die Entwicklung natürlich sehr traurig. Er wird dem Vergnügen aber fern der Heimat frönen.

„Ich bin zu Besuch in Kühlungsborn und werde mich in die Ostseewellen stürzen“, sagt er und schränkt ein. „Bei vorhergesagten Temperaturen von 12 Grad Celsius ist das Wagnis nicht so groß. Aber es geht darum, die Tradition zu bewahren.“

Von René Gaffron