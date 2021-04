Kein Trinkwasser: Sanierungsarbeiten am Wasserwerk Golzow betreffen 2400 Personen

Golzow/Krahne/Reckahn

9700 Liter Trinkwasser fließen pro Stunde durch die Rohre des Wasserwerks in Golzow. Doch am Mittwoch, 21. April, stoppt die Versorgung von 779 Haushalten. 2400 Menschen in Golzow, Krahne, Reckahn und Oberjünne sind dann ohne Wasser. Ab 9 Uhr erneuern Mitarbeiter des Wasser- und Abwasserzweckverbands (WAV) „Hoher Fläming“ die Technik des Wasserwerks. Bei reibungslosem Ablauf dauern die Arbeiten vier Stunden. Sollten aber Probleme auftreten, könnte sich die Unterbrechung der Trinkwasserversorgung auf einen Tag verlängern.

Zur Galerie Die Trinkwasserversorgung von 2400 Menschen ist am Mittwoch wegen Sanierungsarbeiten im Wasserwerk Golzow unterbrochen. Die MAZ zeigt Einblicke ins Gebäude.

Neue Technik für das Wasserwerk

„Wir erneuern den zentralen Knotenpunkt direkt am Wasserwerksgebäude, sanieren alte Anlagen und machen sie für den Neubau des Reinwasserbehälters fit. Das ist notwendig, weil das Wasserwerk 1980 gebaut wurde und wir neuere Technik benötigen. Die Anlage macht zwar ihren Dienst, langfristig müssen wir aber einiges für eine bessere Wasserqualität verändern. Weitere Sanierungsarbeiten folgen in den nächsten Wochen“, sagt Wassermeister Sven Dohrmann.

Untersuchung im Labor

Mitarbeiter des WAV schalten Mittwochmorgen zunächst das Wasserwerk aus, tauschen zwei Schieberkreuze aus und fahren den Betrieb anschließend wieder hoch. Damit der Umbau starten kann, hat der WAV ein Provisorium neben dem Wasserwerk aufgebaut. Momentan wartet der Verband noch auf die Ergebnisse der mikrobiologischen Untersuchung im Labor.

„Dort testen Wissenschaftler, ob das Wasser Bakterien enthält, die Durchfall verursachen können. Ist die Keimfreiheit nachgewiesen, können wir bauen“, sagt Sven Dohrmann. Das Ergebnis soll bis spätestens Mittwoch vorliegen“, sagt der 37-Jährige der MAZ. Sollte das Wasser im Provisorium belastet sein, verzögern sich die Erneuerungsarbeiten im Wasserwerk. Mitarbeiter des WAV nutzen die Unterbrechung einer Sanierung auch, um die Trinkwasser-Versorgungsleitung zur Grundschule in Golzow zu erneuern.

Tipp für Betroffene

„Die großräumige, aber notwendige Unterbrechung der Trinkwasserversorgung wird nach der Bauablaufplanung die letzte größere für Kunden in Golzow, Krahne, Reckahn und Oberjünne sein“, heißt es in einem Schreiben des WAV. Sven Dohrmann sieht sich das Wasserwerk an und plant. „Alles was noch hier drin steht, wird erneuert. Bis Ende Juni soll alles fertig sein“, sagt der Wassermeister.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Er hat noch einen Tipp für Menschen, die von den Folgen der Sanierungsarbeiten betroffen sind. „Jeder sollte sich vorher ein bisschen Trinkwasser beiseite stellen. Das reicht dann für ein paar gute Tees oder Kaffees. Vier Stunden Verzicht sollten aber machbar sein“, sagt er.

Von André Großmann